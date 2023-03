De New Delhi aux Oscars : l'envol de Shaunak Sen

Parfois les mythes tiennent d’histoires improbables. All That Breathes est l'une de ces histoires. Alors que des légions d'oiseaux tombent du ciel de New Delhi et que la ville est en proie à des troubles sociaux, deux frères se lancent dans une course pour sauver l'une des victimes : un majestueux milan noir, un oiseau de proie essentiel à l'écosystème de leur ville.

Trois ans de tournage, des rebondissements qui défient la fiction et sont plus que jamais d'actualité. Un récit qui incarne les enjeux de notre époque : l'écologie, la religion, la foi et aussi la guérison.

Dans cette interview exclusive en VO depuis la côte ouest où se prépare la cérémonie des Oscars, le réalisateur nous livre son état d’esprit et ses secrets de fabrique. Il évoque aussi la violence inhérente à l'écriture documentaire et au lien parfois ambigu qui unit le réalisateur et son sujet.