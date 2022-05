La Lutte des Cases, un podcast sur la BD politique et engagée

Qu’elle soit documentaire ou de pure fiction, depuis Quai d’Orsay d’Abel Lanzac et Christophe Blain ou Campagne présidentielle de Mathieu Sapin, la bande dessinée aborde de plus en plus souvent la chose politique, de manière frontale ou indirecte.

En variant les approches, de plus en plus d’auteurs contemporains s’engagent dans une voie nouvelle, celle d’une BD qui s’engage et s’attaque à des sujets de fond tels que la démocratie, la représentation des femmes ou l’écologie.

Le nouveau podcast La Lutte des Cases explore ces nouveaux liens, avec à chaque épisode un entretien mené par le journaliste Vincent Brunner (Les Inrocks) et illustré par des archives et de la création sonore qui permet d’entendre la bande dessinée autrement.

Le programme de la première saison est le suivant.

Épisode 1 : dans les coulisses de Carnets de Campagne avec Louison, Dorothée de Monfreid, Kopopello, Mathieu Sapin, Lara, Morgan Navarro qui ont suivi la dernière campagne présidentielle, au plus près de ses candidats.

Sortie le jeudi 12 mai

Épisode 2 : des pirates et des révolutions avec Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat qui signent avec La République du Crâne une BD de pirates révolutionnaire dans laquelle ils comparent les flibustiers du XVIIIe siècle avec les Gilets Jaunes.

Sortie le jeudi 26 mai

Épisode 3 : reconstruire les mythes avec Blanche Sabbah autrice de Mythes et Meufs, qui déconstruit certains mythes de la culture populaire et raconte comment Méduse, Lilith ou la Petite Sirène sont des figures inspirantes et féministes.

Sortie le jeudi 9 juin

Épisode 4 : une tragédie africaine avec Appollo et Brüno qui racontent dans T’zée, une tragédie africaine, la fin de règne d’un dictateur africain fictif, inspiré du président Mobutu et du dramaturge Racine.

Sortie le jeudi 23 juin

Épisode 5 : des Vieux Fourneaux et des idéaux avec Wilfrid Lupano et Paul Cauuet qui reviennent avec la série humoristique à succès Les Vieux Fourneaux, désormais adaptée au cinéma, mettant en scène des retraités encore engagés dans leur époque et qui continuent de se battre pour leurs idéaux.

Sortie le jeudi 7 juillet

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0