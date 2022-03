Fanny Vaucher : “Offrir une histoire sociale et politique de la Suisse” 

PODCAST – La rentrée littéraire de janvier est terminée. Face à la production éditoriale toujours plus importante, comme faire face à l’envie et à la pression de vouloir tout lire ? Que vit-on pour la petite rentrée sur le terrain, en librairie ? Que représente ce moment de l’année concrètement ? Pour répondre à ces questions et mieux comprendre ce qui se passe concrètement en libraire pour la rentrée littéraire, Dlivrable continue sa série d’épisodes en partenariat avec Actualitté et vous propose une composition à 3 voix, écrite par deux libraires et un relation libraire.