Face B, un podcast par des bibliothécaires, pour tout le monde

7 épisodes du podcast Face B sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute sur la plateforme Ausha, gratuitement. Le dernier en date, publié le 26 août dernier raconte l'ouverture d'une médiathèque, en l'occurrence celle de Pont-du-Château, avec Evelyne Nedelec, responsable du Bassin Est des médiathèques de Clermont Auvergne métropole et des médiathèques d'Aulnat, Lempdes et Pont-du-Château.

Parmi les autres sujets abordés, l'accueil du public, l'action culturelle, le circuit du document, la discothèque ou encore la vocation de bibliothécaire, que ce podcast pourrait bien créer chez l'auditeur...

Et, puisque des bibliothécaires animent chaque épisode de Face B, une recommandation culturelle, du livre à la musique, est proposée au cours de l'écoute !

Tous les épisodes de Face B sont accessibles à cette adresse.