Un grand voyage entre les textes et les pays, à vivre et écouter sur RFI

Lyon BD, Blynd et le Studio Parolox s’associent et produisent un tout nouveau podcast : Des Gones en Strip. Celui-ci, une fois par mois, mettra en avant un auteur ou une autrice lyonnaise de bande dessinée. À l'animation, Benjamin Laurent, fondateur du studio Parolox, Flore Piacentino, coordinatrice générale de Lyon BD, et Tim Borne, cofondateur du studio Blynd.