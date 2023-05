Le festival Les Imaginales dévoile ses lauréats pour 2023

Les lauréats 2023 du festival Les Imaginales

Roman francophone

Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali (La Peuplade)

Roman étranger traduit

Jusque dans la terre de Sue Rainsford, traduit par Francis Guévremont (Aux Forges de Vulcain)

Roman jeunesse

La dragonne et le drôle de Damien Galisson, illustré par Tom Aureille (Sarbacane)

Illustration

Salammbô de Gustave Flaubert, illustré par Suzanne-Raphaële Lagneau (Callidor)

Nouvelle

La maison des jeux (Tome 1) - Le serpent de Claire North, traduit par Michel Pagel (Bélial’)

Album

Le livre bleu de Germano Zullo et Albertine (La joie de lire)

Prix spécial du Jury

La décalogie Le Livre des martyrs de Steven Erickson, traduite en français par Emmanuel Chastellière et Nicolas Merrien (Leha)

Le jury 2023 est présidé par Jacques Grasser (président et adjoint au maire). Il réunit Victor Battaggion (journaliste à Historia), Lloyd Chéry (journaliste à Le Point, Le Point Pop, C’est plus que de la SF et Métal Hurlant), Christophe de Jerphanion (blogueur), Frédérique Roussel (journaliste à Libération), Natacha Vas-Deyres (essayiste et conférencière à l’Université de Bordeaux Montaigne) et Stéphane Wieser (directeur du festival).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones