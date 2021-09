Le label Print Ethic poursuit son essor dans les industries graphiques

Elaboré avec l'appui de l'Afnor, le label Print Ethic identifie 12 enjeux prioritaires pour le secteur. Au total, la démarche Print Ethic rassemble désormais une quarantaine d'entreprises actives, labellisées ou en cours de préparation selon l'IDEP qui gère le label.

Les entreprises engagées ont pour obligation de désigner un référent RSE, qui est formé et accompagné par l'IDEP tout au long du parcours de labellisation. L'ensemble du dispositif est coordonné par Valérie Bobin-Ciekala, responsable de la RSE sectorielle dans la branche.

Divisé en 4 niveaux, le label est décerné par le comité de labellisation de Print Ethic, composé de représentants de 4 collèges : les organisations professionnelles, les syndicats de salariés, les parties prenantes externes et les experts RSE.

Malgré la crise sanitaire, l'année 2021 a vu le développement du Label Print Ethic se poursuivre. 5 nouvelles structures ont été labellisées en mars et juillet : DEJA LINK (93), DS Impression (67), l'Imprimerie de Compiègne (60), Loire Impression (49) et l'Imprimerie Rochelaise (17).

13 autres entreprises, dont 9 appartiennent au groupe FIROPA, ont débuté la formation/action préparatoire à la labellisation de 4 jours, animée par « Des Enjeux et des Hommes ». Ce parcours étalé sur environ 8 mois permet de former le référent RSE et d’accompagner l’entreprise dans la mise en route de sa démarche. Les sessions démarrées en mars 2021 s’achèveront en novembre, date à laquelle s’ouvrira une nouvelle session de formation.

Des webinaires mensuels

En 2021, le Label Print Ethic a également étoffé son offre de services aux entreprises labellisées. L’objectif affiché de l’entreprise : créer une réelle dynamique au sein du réseau au travers de la formation continue de ses référents.

Depuis février, l’IDEP propose ainsi une série de webinaires d’une heure et demie, organisés toutes les trois semaines : animées une experte RSE et facilitatrice, ces sessions de social learning permettent aux référents de développer leurs compétences sur des thématiques spécifiques comme « L’éco-conception », « Le rapport RSE » ou encore « la raison d’être ».

Une dizaine de sessions ont été ainsi organisées depuis le début de l’année. L’occasion pour les référents d’échanger sur l’actualité de la RSE et de partager leur retour d’expérience sur la mise en œuvre de la démarche de labellisation. Les entreprises bénéficient également de l’expertise de Matthieu Prevost, responsable environnement et RSE de l’UNIIC, qui les forme, informe et accompagne sur les sujets environnementaux tout au long de leur démarche.

Ces webinaires viennent compléter les articles et contenus publiés chaque semaine par l’IDEP et mis à la disposition des entreprises labellisées sur un espace dédié de « La ligne Continue », le portail de formation digitale des industries graphiques et communication plurimédia.

Crédits : illustration, Emmanuel25 (CC BY-NC 2.0)