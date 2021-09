Stéphanie Chevrier remplace Vanessa Springora chez Julliard

Alors que de nombreux créateurs s’emparent de la fabuleuse technologie de l’imprimante 3D, d’autres choisissent des matériaux de création plus traditionnels. Michael Velliquette lui s’est saisi de ciseaux, de couteaux d’art et de colle pour réaliser des sculptures de papier des plus complexes. Et exprimer une véritable passion pour cette matière.