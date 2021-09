Retour des ateliers Toute la France Dessine cet automne

Initiée en 2020 dans le cadre de l’été culturel et apprenant par la Cité internationale de bande dessinée et de l’image, l’opération Toute la France Dessine et reconduite à l’été 2021. En 202, on comptait plus de 3200 participants, 100 auteurs et 98 structures mobilisés – de quoi pousser les organisateurs à retenter l'expérience.

Ces ateliers ludiques et entièrement gratuits offrent la possibilité de s’initier à la pratique de la bande dessinée grâce à l’intervention d’auteurs professionnels, et de découvrir les principaux codes de la bande dessinée. Ils seront également l’occasion pour faire se rencontrer des auteurs de bande dessinée d'un territoire avec un public de non spécialistes, autour d'une démarche de création.

Au sein des bibliothèques-médiathèques, des centres sociaux, des structures médicalisées, des prisons, les artistes initieront le grand public, et notamment les jeunes, à la richesse du 9ème art.

Les structures d’accueil intéressées peuvent s’inscrire directement à cette adresse en remplissant l’appel à projet en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 octobre.

