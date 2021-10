Espagne : l'édition travaille à relancer l'export

L’année 2020, marquée par des mois de restrictions, fut paradoxale pour le secteur de l’édition en Espagne. D’une part, elle a perdu un quart de ses exportations, dirigées en grande partie vers une Amérique latine durement touchée par la pandémie et la crise qui en a résulté. Les ventes vers l’étranger sont ainsi passées de 530 millions à 391 millions de ventes en un an. Le Mexique, la Colombie et l’Argentine sont les pays vers lesquels l’Espagne exporte le plus de livres. C'est avec l'Argentine que les ventes ont le plus souffert, traînant déjà un problème antérieur de crise et de contrôle des taux de change.

Au même moment, les ventes de livres sur le marché espagnol ont progressé de 0,8 %, atteignant 2,439 milliards d’euros, malgré les mois de fermeture des librairies, qui restent le principal canal de commercialisation.

C'est Patrici Tixis, président de la Fédération des éditeurs d’Espagne, qui a partagé les chiffres lors de la présentation du salon Liber, qui se tiendra du 13 au 15 octobre dans le pavillon de l’Ifema à Madrid. La grande vitrine du secteur du livre espagnol où, toujours selon le président de fédération, un tiers des exportations annuelles sont joués.

ÉCONOMIE : Créativité et résilience, maîtres mots des éditeurs espagnols

Saisir les « opportunités dans le secteur de l’édition étrangère et consolider la reprise à l’intérieur », voilà comment analyse Tixis cette nouvelle édition, après une édition l’année dernière entièrement en ligne. Avant d’ajouter : « C’est vrai que sur le marché intérieur, les choses se sont très bien passées pour nous, mais l’exportation est essentielle pour maintenir le pouls de l’industrie de l’édition », avant d'ajouter « le monde (de l'édition espagnol) est très fragmenté, la plupart sont des maisons d’édition moyennes et petites qui font une grande partie de leurs revenus à l’étranger ».

Explosion des ventes jeunesse

La croissance de 2020 sur le marché intérieur, a souligné Tixis, a été principalement due au livre papier. Le livre numérique représente actuellement pour l'édition espagnole 5,1 % des ventes totales, et l’année dernière, il a augmenté la facturation de 5,9 %. Par domaines, la littérature jeunesse aura le plus profité de la période, avec une augmentation de 17,6 %, à 367 millions d'euros.

Le manuel scolaire a en revanche connu une baisse de 6,6 % en raison des circonstances. La production éditoriale en 2020 a atteint 74 589 titres (50.698 sur papier et 23.891 en numérique) et le tirage moyen a diminué de 5,4 %, à 3576 exemplaires par titre.

Le Liber de cette année accueillera 300 entreprises exposantes de dix pays : soit -70 % par rapport à celles qui ont participé en 2019. L’organisation s’attend également à atteindre 9000 visiteurs contre 11.000 il y a deux ans.

Néanmoins, Tixis se veut optimiste : « Le rythme des exportations de ces premiers mois reprend le pouls des mêmes mois de l’année 2019, nous pouvons probablement clôturer 2021 conformément à cet exercice ». Tout en rappelant que la hausse des coûts des transports de fret, qui ont crû de 33 % et qui, admet-il, « risquent de retarder un peu cette reprise ».

Le président de fédération espagnol constate également que l’édition virtuelle de 2020 a montré que la numérisation offre des possibilités d'accès à beaucoup plus de professionnels. C'est pour cette raison, entre autres, qu'une partie importante du salon sera également numérique.

Explorer de nouveaux marchés

Pour améliorer son bilan, mais également s’ouvrir de nouvelles perspectives économiques, le secteur explore de nouveaux marchés en Asie et participera au grand Salon du livre de Sharjah, aux Émirats arabes unis. La plus grande foire du livre pour enfants et adolescents en Asie.

« Le marché indien et les marchés asiatiques sont pertinents » affirme le président de la Fédération des corporations d’éditeurs, avant de conclure : « 18 % de nos exportations se font déjà en dehors de l’Union européenne et de l’Amérique latine, vendant des droits sur ce que nous faisons. Il y a une créativité très importante dans l’industrie de l’édition espagnole. Les éditeurs et les auteurs ont un très haut niveau de compétitivité qui doit leur permettre de s’étendre partout ».

L’invité de cette édition du Liber sera la ville mexicaine de Guadalajara : capitale littéraire de l’Unesco en 2022.

Via : La Vanguardia

Crédits : Dimitris Kamaras (CC BY 2.0)