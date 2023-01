IBBY 2023 : annonce du palmarès

Ils récompensent des livres parus en 2022 et seront décernés ce lundi 30 janvier dans les locaux du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles.

La section nationale belge de l’IBBY (International Board on Books for Young People) a été créée en 1992 par Marie Wabbes pour la partie francophone et Greet Spaepen pour la partie néerlandophone. Elle vise à promouvoir la compréhension du monde et entre les peuples grâce aux livres pour enfants. Mais aussi, à favoriser un accès universel à des livres de haut niveau littéraire et artistique.

Enfin, cette section avait permis de présenter l’artiste belge Monique Martin, au prix biennal Hans Christian Andersen de l’association, considéré alors comme le Nobel de la littérature de jeunesse. L'illustratrice de la série Ernest et Célestine (1981-2001, Duculot, puis Casterman) est sans doute mieux connue sous son pseudo de Gabrielle Vincent. Elle est décédée en 2000, à tout juste 72 ans.

Aujourd’hui, en ce 30 janvier, soit trente ans après les débuts de cette section, la boucle se ferme avec elle. En effet, la Fondation mise en place par ses ayant-droit, la Fondation Monique Martin – Gabrielle Vincent, a accepté de doter les trois prix par des albums, des reproductions et des originaux.

Le premier tour qui avait désigné les dix albums finalistes de chaque catégorie, s'est déroulé grâce aux librairies Point-Virgule à Namur, La Grande Ourse à Liège et Tropismes Jeunesse à Bruxelles et au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles (CLJBxl). Le second tour a été porté par l’IBBY – l'appel à des jurés avait été fait en décembre 2022.

Maintenant le palmarès.

Prix de l’album

- Le détour, Rozenn Brécard (La Partie)

Les aventures riches et palpitantes tout au long d’un lundi, de deux enfants qui ont raté le car scolaire.

Cet album épais, 72 pages, distille les moments de ce lundi non scolaire principalement dans les images avec de très belles gouaches extrêmement narratives. On suit le frère et la sœur. Ils marchent, beaucoup, explorent leur coin, empruntent une barque, se disputent, se réconcilient, s’amusent, admirent la nature. Une journée de liberté riche d’aventures à l’heure où les enfants sont constamment sous surveillance.

Prix de l’album belge

- Petite et Grande Ourses, Bernadette Gervais (La Partie)

Un grand format plein de couleurs et de plantes qui contrastent avec la situation décrite.

Une petite Ourse adoptée est quotidiennement harcelée, physiquement et moralement, par sa mère adoptive, la panda Pandora. Grâce à l’aide de la Grande Ourse dans le ciel, elle parviendra à se révolter et s’échapper. Un livre qui incite à ne jamais se résigner car il y a toujours quelqu’un pour nous venir en aide.

Prix de l'album drôle

- Poussin et Renard, Sergio Ruzzier, traduit de l’anglais par Francine Bouchet (La joie de lire)

La version française réunit deux albums séparés publiés aux Etats-Unis. Sur six chapitres, deux héros dessinés en teintes pastel, échangent pour comprendre les difficultés, les risques et les satisfactions de l’amitié.

Sergio Ruzzier n’est pas un inconnu en terres francophones, mais il a été peu traduit.

Les deux lauréates, Rozenn Brécard et Bernadette Gervais, sont à Bruxelles pour l'occasion. Mais aussi Camille Vasseur, qui est éditrice à La Partie et Helen Maxwell Broustet, attachée de presse de la maison d’édition suisse La joie de lire. Sergio Ruzzier a envoyé une vidéo car il est à New York.