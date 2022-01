Prix Fragonard de littérature étrangère : une nouvelle voix féminine venue d’ailleurs

Ils sont pour elle une échappée, une envolée vers d’autres horizons et une façon de se ressourcer. Sa passion pour la lecture, elle la partage avec tous, promenant ses livres aimés de main en main. Elle a d’ailleurs toujours à portée de main un ouvrage à vous prêter.

D’une rencontre avec un jeune écrivain indien, Prajwal Parajuly, naît l’idée de créer un prix littéraire. Au fil de leurs discussions, Agnès Costa comprend que sa passion pour la littérature étrangère, sa passion pour la littérature étrangère, sa passion pour les histoires de vie et les voyages sociaux et géographiques, pourrait se transformer en un projet d’envergure où la Maison Fragonard prêterait sa renommée afin d’aider l’émergence de talents étrangers.

Parce que la parfumerie Fragonard est dirigée depuis plusieurs décennies par trois femmes, Anne, Agnès et Françoise Costa, et que la condition féminine dans le monde est un enjeu majeur pour le futur, il nous est apparu indispensable de décerner ce prix à une écrivaine ou autrice.

Ce nouveau prix aura donc pour ambition de couronner une nouvelle voix féminine venue d’ailleurs. Choisir un roman qui nous transporte en dehors de nos frontières, qui nous fait découvrir d’autres cultures, d’autres réalités que les nôtres.

Un livre traduit en français et publié en France entre le 1er septembre 2021 et le 31 mars 2022 d’une écrivaine. Ce nouveau prix souhaite participer à donner plus de visibilité à la littérature féminine étrangère, en soutenant les auteures non francophones (traduits), ainsi que leurs traducteurs.

Fragonnard est une maison tournée vers d’autres horizons, d’autres pays, d’autres regards, d’autres cultures et ce prix souhaite prolonger ce regard en aidant et en accueillant l’autrice élue en France pour une résidence d’écriture.

Le prix est doté de 5000 € pour l’autrice et de 2000 € pour le/la traducteur/traductrice. La maison Fragonard offre également une résidence de huit jours à Arles dans la maison d’hôtes du parfumeur. Le prix sera décerné courant du mois de mai.

Parce que Fragonard est atypique et éclectique, le jury sera composé de passionnés de littérature, de professionnels du monde littéraire, mais également des personnalités amies de la maison. Le jury de la première édition est composé de neuf personnes :

Jakuta Alikavazovis, écrivaine et traductrice, Élise Boghossian, fondatrice de l’ONG Élise Care, Danielle Cillien Sabatier, libraire, Mathias Enard, écrivain, Alain Mabanckou, écrivain, Anna Mouglalis, actrice, Alina Gurdiel, Agnès Costa et Charlotte Urbain.

La première sélection aura lieu début mars, la seconde début avril avant de livrer le résultat à la mi-mai.