Sortie du recueil des nouvelles primées par l'Association Prix du Jeune Ecrivain

En raison de la pandémie, la proclamation du palmarès du 26ème Prix du Jeune Ecrivain s’est déroulée le lundi 12 avril 2021 en visioconférence. Cet événement a réuni plus de 90 participants dont les 12 lauréats venus des 5 continents de la Francophonie, les membres du jury, présidé par Alain Absire, romancier et nouvelliste, récompensé du Prix Femina 1987 pour L’Égal de Dieu, la députée de la Haute-Garonne, Elisabeth Toutut-Picard, et de nombreux lecteurs et anciens lauréats.

Le Prix du Jeune Ecrivain récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) écrites en langue française, en prose, par de jeunes auteurs (et autrices) de toutes nationaliités, âgés de 16 à 26 ans. Aucun thème n’est imposé et le choix du sujet est livre et chaque participant doit se montrer original.

Pour cette 36e édition, le premier Prix a été attribué à Marilou Rytz, jeune suisse de 24 ans, parrainée par Mohammed Aïssaoui, écrivain et journaliste français, pour sa nouvelle Quelle est la couleur du ciel aujourd’hui.

ActuaLitté vous propose d'en lire un extrait :

Le Prix du Jeune Lecteur 2021, décerné par plus de 50 classes de lycéens et collégiens en France et à l'étranger, a été attribué à Adéliane Sauvageau, canadienne de 19 ans, marrainnée par Ananda Devi, couronnée par plusieurs Prix (Le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises en 2014, prix Louis Guilloux), pour sa nouvelle Ma maman au bout d’une corde ou la raison pour laquelle j’ai cessé d’aller à la pêche.

La semaine du Prix du Jeune Ecrivain se tiendra en décalé cette année du 29 novembre au 4 décembre 2021.

Les nouvelles primées sont ensuite éditées dans un recueil, aux éditions Buchet-Chastel. Les autres lots peuvent être une participation au Salon Livre Paris, une tournée professionnelle en Occitanie, lots de livres, ateliers d’écritures, missions découvertes à l’étranger entre autres. En réalité, l’objectif de ces lots est d’engendrer une possible professionnalisation des lauréats. Alors si vous êtes passionné d’écriture et que vous espérez être lu et publié, n’hésitez plus !