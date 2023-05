Le monde entier a explosé” : Svetlana Aleksievič ouvre le Salon de Turin 2023

Nicola Lagioia, directeur éditorial du Salon du livre, décrit Svetlana Aleksievič non seulement comme l’une des écrivaines les plus importantes de l’époque contemporaine, mais aussi comme « un guide moral pour interpréter une époque compliquée et confuse ».

C’est précisément dans ce but que le Salon du livre de Turin a choisi d’inaugurer l’édition 2023 avec un entretien avec cette grande écrivaine. Celle-ci est réalisée par l’auteure, journaliste et présentatrice de radio, Loredana Lipperini.

Svetlana Aleksievič n’a malheureusement pas pu être présente en personne à l’événement, donc l’interview a été enregistrée et retransmise. Même à travers l’écran, son discours a été éclairant et émouvant.

Un conflit inattendu…

Dans sa vaste œuvre, la littérature a pour tâche de témoigner du scandale de l’Histoire, à travers la parole des victimes qui n’ont généralement pas de voix. Elle devient ainsi une oreille qui écoute les récits de ces témoins.

Selon Svetlana Aleksievič, « il est de plus en plus difficile d’être une oreille », maintenant que « le monde entier a explosé ». L’auteure se dit « choquée » par le déclenchement d’une guerre qu’elle n’avait pas du tout prévue : « Nous n’avions jamais perçu que tout cela couvait chez nos amis (russes) ». Elle définit ce nouveau climat politique et social comme « quelque chose d’absolument inconnu », qui désoriente les citoyens de toutes les nations.

Écouter « les témoins » de l’histoire

Pour mettre de l’ordre dans ce chaos, Svetlana Aleksievič, s’appuie, comme toujours, sur la littérature qui, comme le rappelle Nicola Lagioia, sert à transmettre des « connaissances » et non des « informations ».

Une littérature courageuse, qui tente d’être la plus fidèle possible à la vie, jusqu’à devenir « la voix de la vie elle-même » : « J’essaie de faire en sorte que nous restions, dans l’Histoire, ce que nous étions dans la réalité », précise Svetlana. L’écrivain doit donc toujours écouter les récits des gens, « les témoins » qui deviennent « les personnages principaux de la littérature d’aujourd’hui ». Car « l’énergie de la parole » est aujourd’hui dans ces expériences rapportées.

La guerre divise les Russes, opposant les fils aux pères, les femmes à leurs maris. Selon l’écrivaine, il est difficile de reconstituer les origines de cette tragédie. Il est pour autant nécessaire de trouver « une nouvelle parole qui aidera les personnes à ne pas être seules dans ce Nouveau monde ».

Crédits photo : Federica Malinverno/ActuaLitté, CC BY SA 2.0

