Une épineuse succession pour la direction du Salon du livre de Turin

Au cœur de cette difficile succession se retrouvent les principes clés du Salon du livre — et de n’importe quelle manifestation culturelle et littéraire — indépendance, pluralisme, liberté. Mais essayons de reprendre les choses dans l’ordre et de parcourir les étapes qui ont amené à cette situation.

Ce recrutement implique que convergent les intérêts d’un triumvirat, à commencer par le secteur privé, à travers l’Associazione Torino Città del Libro, qui détient la marque. Puis vient le public : d’un côté la Région du Piémont, principal bailleur de fonds de la manifestation, présidée par une membre du centre-droite, Alberto Cirio. De l’autre, la ville de Turin, dont le maire est de gauche, Stefano Lo Russo.

Sans oublier, parmi les opérateurs principaux, la Fondazione Circolo dei lettori, responsable du programme éditorial et culturel.

Un « leader »… ou un champion de foot ?

Les statuts du Salon indiquent que pour faire l’unanimité, l’Élu doit recueillir six voix sur sept, au sein du comité de pilotage — six membres, et un secrétaire général. En tout, 53 CV furent reçus parmi lesquels celui de Paolo Giordano, écrivain qui a gagné le prix Strega en 2008 avec le best-seller international La Solitude des Nombres Premier (publié par Mondadori et en France chez Les Editions du Seuil).

Puis, vint Elena Loewenthal, écrivaine, traductrice et directrice, jusqu’au 2 février dernier, de la Fondazione Circolo dei Lettori. Et la presse en mentionna plusieurs autres.

Giordano n'était pas le candidat préféré des pouvoirs publics : il a exprimé des réserves sur certains choix, notamment en ce qui concerne le principe du « mérite », du ministre de l’Éducation de l’actuel gouvernement Fratelli d’Italia, Giuseppe Valditara. Cependant, l’auteur est apprécié par les investisseurs privés du salon. Sa notoriété, son statut d’écrivain — comme Lagioia — lui assurent une aura. Donc, pour la manifestation, fréquentation et recettes. En outre, il parlerait plus facilement à un jeune public.

Nicolas Lagioia – ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En revanche, Elena Loewenthal n’emballe pas le privé : pas assez médiatique. Devant une nouvelle impasse, le 11 janvier dernier, Giulio Biino (coordinateur du comité, président de la Fondation Circolo dei lettori) concluait, non sans polémique : « Je ne sais pas si nous avons un Mbappé parmi les candidats, mais si c’était le cas, on l’aurait déjà remarqué. » (via Il Corriere della Sera)

Couper la poire en deux

Début février, un compromis semble enfin trouvé, par une dyarchie réunissant les deux candidats aux profils complémentaires : Paolo Giordano en directeur éditorial et Elena Loewenthal en directrice adjointe. Mais aucun des deux ne se montrait franchement emballé.

En outre, la situation financière posait un autre obstacle : deux postes, donc deux salaires… à inclure dans le budget global. Intenable.

De quoi aboutir à ce que Paolo Giordano retire sa candidature le 15 février, provoquant un premier séisme… Le prix Strega s’expliquait : « J’ai toujours pensé que participer à un concours, à une sélection, implique des règles très claires, qui me semblaient également très justes et limpides pour ce rôle. »

Le tout accompagné de sous-entendus lourds quant aux intérêts politiques qui s’immisceraient dans ces procédures de sélection.

La réaction de l’association Torino Città del Libro fut immédiate, reportant la nomination au mois de juin. « Après l’évaluation attentive des candidatures, Giordano continue à être pour nous le candidat idéal pour sa stature intellectuelle, sa connaissance de la scène éditoriale nationale et son regard attentif sur les transformations de la contemporanéité. »

Une liberté “sans condition”

Les motivations de Giordano sont enfin claires : « Ce que j’ai perçu, même si j’ai senti le soutien de certaines personnes, c’est que les circonstances ne sont pas réunies pour aboutir à une nomination, opérée dans un climat de confiance totale […]. »

Salon du livre de Turin – ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L’indépendance de l’écrivain, et du directeur artistique, semble au centre de la perplexité et de la démission de Paolo Giordano : « Comme l’a également répété Lagioia, l’intérêt principal et primordial du Salon réside dans sa véritable indépendance intellectuelle. Celui ou celle qui en prendra la direction aura besoin de cette latitude, si j’ose dire, sans condition. »

L’auteur a expliqué que l’action des institutions semblait destinée à prendre trop de place, à conditionner la liberté éditoriale du directeur. Au contraire, l’aspect institutionnel devrait être bien séparé de l’aspect éditorial : « [...] le plan de la représentation institutionnelle est une chose, le plan éditorial en est une autre ».

« Le livre exprime à lui seul une universalité des cultures », a conclu l’écrivain... qui aurait pu être le futur directeur du Salon de Turin s’il n’avait pas eu l’impression que la liberté éditoriale n’était pas en danger : « J’ai senti qu’il n’y aurait pas de liberté totale dans la gestion éditoriale, et c’était peut-être pour moi la seule condition qui ne pouvait pas être brisée. »

L’événement se tiendra cette année du 18 au 22 mai, dans une ambiance certainement lourde d’appréhensions…

Crédits photo : « Lire peut créer de l'indépendance » - ActuaLitté, CC BY SA 2.0