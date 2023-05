Une véritable petite forêt installée dans un salon du livre

Cité médiévale à quelque 80 km de Lisbonne, Óbidos offre au touriste amateur d’Histoires et de vieilles pierres, des remparts et un château prestigieux. Mais le gourmet qui entend rassasier l’esprit et le corps trouvera un lieu unique où déguster livres et beignets de morue, la Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau.