Aficionado Award : un nouveau prix international, entre Turin et Francfort 

Depuis 1988, le Salone Internazionale del Libro di Torino est la plus importante manifestation littéraire et éditoriale italienne. Elle réunit au Lingotto Fiere de Turin toute l’industrie du livre du Bel Paese et accueille également le Rights Centre, un espace dédié à l’achat et à la vente de droits étrangers et audiovisuels.

Cette manifestation, en collaboration avec la Frankfurter Buchmesse, le plus grand salon international de l’édition au monde, soutient le Prix Aficionado. Il sera présenté à Turin mercredi 17 mai 2023, avant l’ouverture officielle du Salon qui aura lieu le jour suivant.

La récompense a été conçue pour « rendre hommage aux personnes, aux entreprises et aux initiatives les plus innovantes à travers des collaborations originales qui améliorent la qualité de l’édition », mais aussi pour « donner de la visibilité » à celles-ci. Et de favoriser « un échange d’idées sur les questions centrales de l’édition », comme le rapporte le communiqué de presse de l’évènement.

Valoriser l’art et la littérature africains

Les finalistes sont sélectionnés par un jury de professionnels de l’édition et présenteront leurs initiatives au Salon de Turin.

L'Aké Arts and Book Festival a été choisi « pour son engagement extraordinaire à soutenir la promotion de la littérature africaine, tant au niveau local qu’international ». Il a été fondé au Nigéria en 2013 par l’écrivaine Lola Shoneyin afin d’encourager la créativité sur le continent africain et de mettre en valeur les auteurs et autrices africains.

À ce jour, cette initiative a réuni 29 nationalités africaines et a également produit un magazine, publié en trois langues : anglais, yoruba, français.

Un guide de voyage inédit

Le livre-magazine (mook) The Passenger a été ensuite sélectionné « pour l'originalité et le caractère international d'une collaboration visant à publier et à distribuer dans le monde entier le meilleur de l'écriture, de la photographie et du reportage dans le but raconter la vie d'un lieu ».

The Passenger amène en effet les lecteurs à découvrir l’essence d’un lieu particulier. Chaque titre de la série est consacré à une ville ou un pays décrit par le biais de reportages journalistiques, photographies et d’essais. The Passenger est une publication unique sur la scène éditoriale mondiale, de par son originalité formelle et son approche très contemporaine des problématiques actuelles.

La maison d’édition indépendante italienne Iperborea et Europa Editions sont à l’origine du projet. En effet, ce dernier est conçu par l’éditeur italien, et Europa Editions est responsable de la traduction et de la distribution.

Promouvoir la culture en temps de guerre

Meridian Czernowitz a enfin été choisi « pour son excellent exemple de collaboration et de coopération combinant de nombreuses activités axées sur les relations entre l’Europe et l’Ukraine. Il a aussi été sélectionné pour sa réponse à la crise internationale et à son impact sur l’édition. »

Meridian Czernowitz, fondé il y a 13 ans par les écrivains Yuri Andrukhovych, Serhiy Zhadan, Ihor Pomerantsev et les responsables culturels Sviatoslav Pomerantsev et Evgenia Lopata, organise en effet divers projets visant pour développer les relations entre l’Europe et l’Ukraine.

Nous pouvons par exemple mentionner les créations en 2010 du festival international de poésie Meridian Czernowitz, en 2013 du centre littéraire Paul Celan à Chernivtsi, et, en 2010, de la maison Meridian Czernowitz, l’une des plus grandes structures éditoriales ukrainiennes.

Depuis 2022 (après le début du conflit avec la Russie), « Network » réunit plusieurs villes ukrainiennes pour sauvegarder ses institutions culturelles. Il met en place des événements littéraires dans plusieurs localités du pays, souvent à l’intérieur d’abris antiaériens ou de salles de fêtes dépourvues de lumière et chauffage.

Crédits photo : Lucas George Wendt ( CC BY 2.0)