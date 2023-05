Turin, un salon du livre de plus en plus international

Selon Lorenza Honorati, coordinatrice du projet, « 2021 est l'année zéro : c'est à ce moment-là que les choses ont changé ». Giorgia De Angelis, l’autre coordinatrice du Rights Centre, parle d’ « un grand travail de restructuration qui a commencé en 2020 ». Aujourd’hui nous en récoltons les fruits…

« Les chiffres d'inscription à la plateforme continuent de dépasser nos attentes, mais la vérité est qu'il ne s'agit pas seulement de numéros. La qualité compte, tout comme la quantité de contacts créés. Nous sommes convaincus de l'importance de créer un environnement stimulant pour tous les professionnels, à commencer par le territoire », rappelle dans le communiqué de presse du Rights Centre Piero Crocenzi, administrateur délégué du Salon.

Et en effet le programme de Fellowship prévoit, outre la prise en charge du voyage et de l’hébergement, des événements pour découvrir la beauté de la culture et du terroir italien.

Une croissance remarquable

Comme le dit aussi Lorenza Honorati, « cette année le projet a été accueilli positivement par les participants : de 2022 à 2023, nous avons constaté un grand changement dans le nombre de participations ». Voici les chiffres : « l'année dernière, nous avions environ 450 participants au total inscrits sur notre plateforme, aujourd'hui il y en a 560. Quant au nombre de professionnels étrangers invités en Italie, dans le cadre du projet Fellowship, nous sommes passés de 40 à 130. Enfin, le nombre de pays représentés a également changé, passant de 21 à 46 ».

Cette progression a été rendue possible, comme le rappelle Lorenza Honorati, « grâce au soutien de l’ICE », Agenzia per il Commercio Estero, qui appartient au ministère des affaires étrangères et finance principalement la partie éditoriale de la manifestation, et « qui a cru dans notre projet. Nous avons fait un bond en avant ! » conclut la coordinatrice. Les fonds alloués au projet ont en effet également augmenté cette année.

Par ailleurs, il n'y a pas que les éditeurs, les scouts et les agents littéraires étrangers qui sont venus en Italie pour rencontrer des professionnels : comme le souligne Giorgia, « la participation de ces professionnels a également encouragé les professionnels du monde du cinéma et des podcasts ».

L’envie des éditeurs, le bouche à oreille

Mis à part l'engagement des organisateurs et le soutien des institutions, quels sont les autres facteurs qui ont contribué à ce grand succès ? Selon Giorgia De Angelis, « les professionnels voulaient se retrouver après la pandémie » .

En outre, l'effet « bouche à oreille » a joué un rôle important : « si les professionnels commencent à se donner rendez-vous à Turin, cela déclenche une chaîne d’adhésions qui renforce le marché, comme nous le constatons dans la participation étrangère et italienne », rappelle Giorgia. Il faut enfin souligner que « le fait d'avoir une foire où toute l'édition italienne est représentée facilite ce mécanisme ».

Une logistique très efficace

Cependant, il n'est pas facile de se faire une idée du nombre de transactions conclues à cette occasion : selon Lorenza Honorati, « souvent les négociations commencent ici mais le nombre de contrats conclus n'est pas connu ». Néanmoins, comme le rapporte le communiqué de presse du Rights Centre, les éditeurs et les agents ont été très satisfaits de ces trois jours de rencontres.

On peut tout de même se faire une idée de l'importance commerciale de cet événement en utilisant d'autres indicateurs. Ils sont notamment tirés de la plateforme utilisée par le Rights Centre pour la prise de rendez-vous. Comme l'explique Giorgia De Angelis, « on voit combien la plateforme mouline en termes de rendez-vous ».

Mais qu'est-ce que c'est et à quoi sert-elle ? « Il s’agit », explique Lorenza Honorati, « d'une plateforme de prise de rendez-vous. Tous les participants s'inscrivent et peuvent prendre des rendez-vous pour trois jours au Rights Centre : fonctionnant sur une base algorithmique, elle positionne automatiquement les demandants en fonction de leurs créneaux disponibles et crée un agenda ».

Grâce à ce système, on sait qu'au moins 5000 rendez-vous ont été enregistrés. D'autres réunions, plus ou moins formelles, ont sûrement eu lieu : « on n'a aucune trace de ce qui se passe au sein du Rights Centre et pendant les autres occasions de networking ». En effet, « La plateforme facilite les nouveaux contacts mais n'est pas une condition contraignante de participation - une grande partie des rencontres se fait spontanément autour d'un café ou lors des nombreuses occasions sociales proposées », expliquent les coordinatrices dans le communiqué de presse de la manifestation.

Toujours plus loin…

Le Salon du livre de Turin, qui a toujours été destiné au grand public, semble investir de plus en plus dans des activités destinées aux professionnels : « en général, nous visons une internationalisation de la foire », confirme Giorgia De Angelis. « Cela est une perspective à long terme très intéressante, car l'édition italienne est toujours venue à Turin, et ce que nous essayons de faire, c'est de regarder un peu plus loin ».

La coordinatrice souligne également que l'engagement international du Salon ne se limite pas au Rights Centre : « Il y a tout un effort de synergie avec les institutions étrangères qui souhaitent promouvoir la culture en dehors de leur pays, et il y a un grand engagement à inviter des auteurs étrangers au Salon ». Il existe donc de nombreux projets et collaborations à l'étranger : cette année, par exemple, la littérature jeunesse néerlandaise a été mise à l’honneur… Et d’autres surprises seront surement prévues pour 2024 !

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

