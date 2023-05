Saviano : “La magie des podcasts, c’est qu’on parle à l’oreille

La rencontre s’est ouverte par l’écoute — les casques étaient fournis aux participants — d’un extrait du podcast Chi chiamerò a difendermi. Après une introduction musicale, on alternait extraits d'interviews de témoins et la voix de Saviano lisant en direct, donnant un clair aperçu de la structure du podcast.

Les écouteurs amplifiaient l’effet émotionnel de la lecture, offrant aux nombreux participants une expérience unique. De quoi justifier les heures passées à attendre, tassée que j’étais dans la file. Puis, l’auteur a pris la parole, dans une forme plus classique d’entretien avec Francesco Bono (Audible).

Trilogie entre corruption et pouvoir

Le 23 mai prochain, date anniversaire du massacre de Capaci — l’attentat en 1992 au cours duquel le juge anti-mafia Giovanni Falcone a trouvé la mort — sortira en Italie le troisième podcast de Saviano pour Audible.

Avec Le mani sul mondo (24 épisodes, 2020), et Maxi (10 épisodes, 2022), ce dernier podcast en 10 épisodes crée une « trilogie » qui permet, selon l’auteur, « d’entrer dans les histoires du pouvoir ». Le premier podcast raconte en effet des histoires de crime et de pouvoir, de l’Italie à la Colombie, de la France aux États-Unis.

Le deuxième est consacré au maxi-procès contre la mafia qui a commencé en 1986 et s’est terminé en 1992. Le troisième est entièrement dédéi à Giovanni Falcone, servant alors de fil rouge aux trois enregistrements.

Lire un podcast, c’est “parler à l’oreille”

Comment un auteur aux multiples facettes comme Saviano — écrivain, journaliste, scénariste — a-t-il abordé cette forme narrative ? D’après l’auteur, l’approche « n’était pas si évidente ».

En effet, écrire des podcasts n’est pas la même chose qu’écrire d’autres types de textes, en raison de ce que le podcast est lu à haute voix. Le secret pour écrire de bons podcasts résiderait donc dans « la simplification, sans pour autant banaliser ». Autrement dit « préserver l’émotion et le ton, mais, en même temps, ne pas charger l’histoire avec trop de détails ».

Selon l’auteur, « la magie des podcasts, c’est qu’on parle à l’oreille » : on ne peut donc pas crier, il faut plutôt « chuchoter ». Une dynamique qui rappelle l’origine de toute histoire : celles racontée, depuis la nuit des temps, avant de s’endormir.

L’expérience de narrateur et de lecteur

Roberto Saviano, par ailleurs, a lu le classique Si c’est un homme de Primo Levi pour l’éditeur de livres audio Emons : « Un honneur, une expérience physique, un vertige. J’ai senti la page dans ma gorge », a-t-il ajouté. En même temps, il explique que l’expérience opposée — c’est-à-dire écouter ses histoires lus par des autres acteurs ou lecteurs — « c’est comme être capable de se voir de l’extérieur ».

Par ailleurs, dans le podcast Chi chiamerò a difendermi, comme on l’anticipé, il n’y a pas que la voix de Roberto Saviano. Cette dernière est alternée en effet avec des interviews tirés d’archives, des « témoignages » que l’auteur apporte au lecteur comme « preuves » et qui lui permettent de contextualiser immédiatement l’histoire.

Le courage du témoin

Giovanni Falcone est connu comme le juge anti-mafia qui a prouvé par les faits et le droit que la mafia existait, contrairement à ce que beaucoup pensaient avant 1992. Si on devait le décrire par un seul adjectif, Saviano n’a aucun doute : il choisirait « courageux ». Et, pour l’auteur, le courage coïncide toujours avec un choix : celui de ne pas renoncer à soi-même.

Quant au titre du podcast, tiré d’une phrase du médiéval Dies Irae, l’auteur explique que « ceux que j’appelle à me défendre » — comme des avocats devant le tribunal de Dieu — « sont ceux qui décident de connaître cette histoire ». Saviano invite donc à la connaissance et au témoignage, seule manière pour nous aussi de défendre et perpétuer ce choix de courage.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

