Bouche bavarde, oreille curieuse de Lydia Flem

#RentreeLitteraire22 - Poursuivant son cheminement à travers les âmes, les arts et les époques, la psychanalyste tente de « penser l’impensable » et se repenche sur la violence sous les toits paternels, le viol et l’inceste, d’OEdipe à Figaro ou encore à travers les procès, dans la Rome du XVIIe siècle, de Beatrice Cenci et d’Artemisia Gentileschi.

On se souvient alors de Freud, si présent dans ce volume, et des « ruses de l’inconscient ». Porteur d’art et de créativité, l’inconscient nous confronte aussi, chaque jour, aux puissances de l’irraison. Les pulsions meurtrières de l’humanité, qu’on imaginait archaïques, occupent soudain des scènes qui nous sont contemporaines.

C’est alors à la psychanalyse que revient la tâche d’apporter la libération, pour mieux conquérir l’oubli véritable.

Lydia Flem invite à prendre soin de soi, d’autrui et du monde. Que ce soit dans Comment j’ai vidé la maison de mes parents ou La Reine Alice, le souci de l’intime parcourt son œuvre.

On retrouve dans ce recueil son choix de suivre les voies de la littérature et de l’art pour aborder des questions généralement cloisonnées. Épousant l’ « œil du désir », suivant les « regards masculins » (Baudelaire, Valéry, Strindberg, Fleischer...).

Lydia Flem, psychanalyste, écrivaine et photographe, est membre de l’Académie royale de Belgique. Son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues. Parmi ses livres publiés dans « La Librairie du XXIe siècle » aux Éditions du Seuil : Comment j’ai vidé la maison de mes parents, Une trilogie familiale (Points, 2020) et Paris Fantasme (2021).

