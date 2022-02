FIBD : un prix écologiste au service du “verdissement” d'un industriel ? 

La création d'un prix saluant une BD sur l'écologie par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême avait été à l'origine d'une première interrogation. Une telle récompense existait déjà, en marge du festival, certes, mais tout de même : le Prix Tournesol, créé en 1997 à l'initiative du parti politique Les Verts, et désormais porté par EELV, salue en effet chaque année un album « porteur d'une thématique écologique »...

Pourquoi redoubler cette récompense, plutôt que s'y associer, ou en faire une promotion plus importante ? Interrogé, le Festival avait souligné la dimension politique du prix, porté par EELV, qui rendait difficile une association avec l'événement. Sollicité, le parti EELV n'avait pas donné suite à nos demandes de commentaires.

Une seconde interrogation, doublée d'une polémique, survient avec l'intervention des membres du jury de cet Éco-Fauve Raja. Sur les réseaux sociaux, ils font part de leur surprise de voir associer un prix lié à l'écologie à un industriel de l'emballage. « Il nous paraît inapproprié qu’une marque industrielle soit associée à un prix récompensant la bande dessinée écologiste à des fins de communication et de promotion de son image », écrivent-ils collectivement.

D'après eux, l'organisation du festival n'aura pas fait état de ce lien direct de la récompense avec Raja, ni de la mention de l'industriel dans l'intitulé même. « Nous avons découvert après coup, sans en avoir été informés lors de l'invitation, que le nom du prix était associé à celui d’une marque, Raja, multinationale de l'emballage et partenaire/sponsor du festival. »

Après avoir proposé au FIBD de supprimer la marque de l'intitulé du prix, les membres du jury apprennent que « c'est finalement nous (...) qui sommes évincés ».

« Nous ne serons pas à Angoulême en mars et nous voulions que vous, public, auteurs et autrices, futurs membres du jury, connaissiez les raisons de notre absence », indiquent Camille Étienne (étudiante et activiste pour le climat), Roland Lehoucq (scientifique et auteur), Inès Léraud (journaliste), François Olislaeger (auteur de bandes dessinées) et Sophie Szopa (scientifique, climat et pollution de l'air).

L'organisation du Festival indique avoir « pris acte de leur décision » et désignera, « dans les meilleurs délais, un autre jury (pas forcément de même nature) afin d’être en mesure de proclamer un lauréat ». Elle déplore toutefois une réaction publique alors que « l’ensemble des membres de ce jury était parfaitement au courant que le Prix concerné était parrainé » par Raja.

Il est certain que l'intitulé même de la récompense, dès le mois de novembre, laissait peu de doute quant à l'implication du sponsor... Le Festival souligne par ailleurs que plusieurs échanges avec François Olislaeger, par écrit, dès le mois d'octobre, faisaient état de l'association du nom du sponsor à la récompense.

L'organisation du FIBD rappelle enfin, dans un communiqué, que « le Prix est une initiative du Festival, initiative que son partenaire, Raja, sollicité, a bien voulu soutenir ». Et, « [q]u’en tant qu’événement culturel, [le festival] s’inscrit dans une démarche fédératrice et ne saurait, par conséquent, considérer, à priori, que toutes les entreprises, puissent être illégitimes pour s’engager à ses côtés, avec sincérité, dans la construction d’actions en faveur de la promotion d’un genre ou d’un sujet en lien avec la bande dessinée ».

Dossier : Le FIBD 2022 à Angoulême : auteurs, programme et événements

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0