Le palmarès des Prix Découvertes 2022 du Festival d'Angoulême, dévoilé

« Ici, pendant des décennies, il y avait une modernité et une avant-garde, une profondeur mêlée de superficiel, des éclats de voix, des débats incessants, de folles histoires d’amour, de la vie et de la beauté à revendre. La dimension littéraire de ce village mythique a toujours été reliée à un certain art de vivre. Quand on évoque La Ponche, c’est cet esprit qui revient sur les bouches de ceux qui l’ont vécu, comme de ceux qui l’ont lu. Exactement celui que nous voulons faire renaître avec Le Prix La Ponche. » Et voici comment une nouvelle récompense voit le jour...