10 albums BD mis en avant pour Shoot the Book, à Angoulême

Pour son édition 2022, le Marché International des Droits du Festival d'Angoulême (MID) s'est associé à la SCELF, Société Civile des Éditeurs de Langue Française pour lancer un dispositif exceptionnel : Shoot the Book Angoulême.

Avec ce premier marché dédié à l'adaptation audiovisuelle de la bande dessinée, déjà proposé par d'autres manifestations prestigieuses comme le Festival de Cannes, l'American Film Market de Los Angeles ou encore le Shanghai International Film Festival, le MID réaffirme sa position de leader français en matière de cessions de droits dans le domaine du 9e art.

Le jury, composé de professionnels de l'audiovisuel, a sélectionné dix bandes dessinées pour leur potentiel d’adaptation à l’écran, qu’il s’agisse de transpositions en films d'animation, en live, en séries ou en longs métrages… Cette sélection éclectique réunit des ouvrages publiés par des éditeurs français, finlandais, espagnols ou encore canadiens et reflète la diversité des genres, des publics et des narrations en bande dessinée.

Le mercredi 16 mars 2022 à 15h20, les 10 titres sélectionnés seront présentés par les responsables de droits sur la scène du MID devant des professionnels de l'audiovisuel. Le Marché des Droits offre en amont à chaque intervenant une séance de coaching personnalisée afin de perfectionner leur prise de parole. Cette session de pitches sera précédée d'une conférence sur le sujet de l’adaptation et sera suivie de rendez-vous one to one entre producteurs et éditeurs.

Les 10 albums sélectionnés :

Le Faux Soir, Denis Lapière, Daniel Couvreur et Christian Durieux, Futuropolis (historique, France)

Glouton, B-gnet, Milan (BD Kids) (Fiction Jeunesse – Humour, France)

Un léger bruit dans le moteur, Gaët’s Luciani et Munoz, Petit à Petit (Horreur, France)

Moon, Cyrille Pomès, Rue de Sèvres (Comédie dramatique, France)

La Part merveilleuse, Ruppert & Mulot, Dargaud (Fantaisie, France)

Le voleur de sandwich (The sandwich thief), André Marois et Patrick Doyon, La Pastèque (Roman graphique jeunesse, Canada)

Supers, Frédéric Maupomé et Dawid, La Gouttière (Fantaisie jeunesse, France)

Valotusaika, Avi Heikkinen, Pokuto (Science-fiction - dramatique, Finlande)

Véga, Serge Lehman et Yann Legendre, Albin Michel (Science-Fiction, France)

Villanueva, Javi de Castro, Astiberri (Horreur folklorique, Espagne)

Le jury de Shoot the Book ! Angoulême réunit Nicolas Boukhrief, Joey Brown, Guillaume Colboc, Catherine Esteves, Anne de Galard, Marc du Pontavice et Justus Riesenkampff.

Le FIBD 2022 à Angoulême : auteurs, programme et événements