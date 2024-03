Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2019

Le report de dates pour Livre Paris a provoqué un séisme pour nombre de manifestations en Régions. Le week-end du 28 au 31 mai annonçait une grande diversité d’événements, mais l’arrivée du mastodonte parisien pose de sérieux problèmes – médiatique, logistique et on en passe, et on en oublie. Or, dans la course, une autre référence en la matière se trouve gênée : le Festival de la BD d’Angoulême, qui avait prévu d’installer ses bulles dans la ville justement à cette période.