En Finlande, une heure de lecture nationale, le 8 septembre prochain

Pour contrer le déclin de la lecture, La Fondation pour l’enfance et la jeunesse, en partenariat avec UPM Biofore, papetier finlandais, et le centre médical Pikkujätti pour les enfants et les jeunes organisent la plus grande campagne d’alphabétisation de Finlande : Read Hour. Cette année, cette dernière mettra en scène les Moomin, personnages créés par Tove Jansson (1914-2001).

Cette campagne s’étendra du 31 août au 8 septembre. Cette ultime date correspondra à la Journée de l’alphabétisation des Nations Unies, apogée de l'événement. Les organisateurs donnent rendez-vous aux participants de 14h à 15h pour une heure de lecture officielle. Un moment convivial pouvant être partagé avec un ou plusieurs proches...

Regard critique et construction de soi

Initiée par le président de la République de Finlande, Sauli Niinistö, il y a trois ans, l’initiative a vivement été encouragée à travers le pays. Cette campagne fait partie du programme Biofore Share and Care d’UPM, qui rassemble des projets autour de la lecture et de l’apprentissage, mais aussi de l’engagement avec les communautés, ou encore l’utilisation responsable de l’eau.

Olli Alanen, directeur exécutif de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, explique : « Jusqu'à un jeune sur huit sort de l'école primaire sans compétences suffisantes en lecture et plus de 60 % des garçons ont déclaré qu'ils ne lisaient que s'ils y étaient forcés. Le résultat s'est détérioré par rapport à la mesure précédente. » Des statistiques inquiétantes, qui nécessaitaient une réaction rapide et efficace.

Antti Hermonen, directeur général d’UPM à Jämsänkoski, prône le rôle de la lecture dans la construction de soi : « Quand vous lisez, vous apprenez à être plus ouvert d'esprit. En lisant différents textes, vous apprenez non seulement de nouvelles informations, mais aussi à avoir un œil critique. La lecture encourage aussi la soif de connaissance. Rester à jour et curieux vous aide à vous connecter avec le monde, ce qui signifie que vous pouvez éviter la marginalisation. »

Une initiative qui s'étend à l'Angleterre

Cette année, l’initiative rejoint le Royaume-Uni pour la première fois. Elle sera soutenue par Waterstones, Macmillan Children’s Books et Oxfam, ainsi que par plusieurs célébrités dont Jennifer Saunders, Cressida Cowell et Philip Ardagh.

Parmi les organisations britanniques participantes, on note Sort of Books, la Journée mondiale du livre, BookTrust et Love Reading. Pour l’occasion, des évènements liés à cette campagne se dérouleront dans les magasins Waterstones de Londres et de Glasgow, le 8 septembre à 16 heures. De même, le magasin de Kingston à Londres accueillera l’auteur pour enfants Philip Ardagh (The World of Moominvaley) pour une rencontre avec les lecteurs.

Roeff Kråkström, directeur général de Moomin Characters, société exploitant l'œuvre de Tove Jansson, a affirmé : « Nous nous sommes engagés sur le long terme à aider à susciter l'amour de la lecture et de l'écriture chez les jeunes du monde entier, et nous sommes ravis d'apporter Read Hour au Royaume-Uni dans le cadre de cette mission. Nous pensons que la capacité de lire et d'écrire ouvre un monde de possibilités pour les jeunes, leur permettant de communiquer leurs espoirs et leurs rêves, d'entrer en relation avec les autres, de s'engager dans les grands problèmes de notre époque et de créer un changement positif. »

Durant la campagne, de nombreuses villes et municipalités organiseront de multiples évènements. Très visible sur les réseaux sociaux, notamment sous les hashtags #ReadHour ou #ReadHourUK, une communauté se crée autour de cet évènement culturel, qui rassemble déjà des milliers de Finlandais.

Toute une gamme de ressources Read Hour est disponible pour les librairies, les écoles et les bibliothèques, souhaitant par ailleurs participer à l’initiative.

via The Bookseller, UPM

Crédit : Adam Winger - Unsplash