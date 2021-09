Un colloque pour réfléchir sur comment habiter dans la littérature pour la jeunesse

Le colloque pluridisciplinaire « Habiter dans la littérature pour la jeunesse », organisé par le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ), se tiendra à Paris les 15 et 16 octobre 2021. Il réunira auteurs/illustrateurs, bibliothécaires, chercheurs, enseignants, libraires, médiateurs… pour des moments d'échange et de réflexion sur comment « être présent au monde et à autrui ».

Une saison sur la notion d"Habiter"

L'association, qui s’attache à promouvoir les livres destinés aux enfants et aux jeunes, mais également à accompagner les médiateurs qui œuvrent dans le domaine du livre et de la lecture, a mis en place en 2020-2021, un ensemble d’actions qui questionnent la notion d’«Habiter » et les représentations qui en sont données dans la littérature pour la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui.

Mettre en relation le vécu et l’espace, l’être et le monde, en lien avec la lecture des enfants et des jeunes, voici l'objectif de ces deux jours de colloque qui se nourriront également de présentations d'actions concrètes menées par des organismes et associations sur ce thème de “comment habiter ?”