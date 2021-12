Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif

Nouvelles têtes est un projet porté par trois maisons d’édition suisse, axé sur la bande dessinée et la jeunesse. Considérant que l’union fait la force, Antipodes, Helvetiq et La Salamandre ont sorti de leur catalogue le meilleur de leurs ouvrages. Une mise en lumière inédite, où les textes se répondent, exposant des lignes éditoriales variées où se retrouvent les problématiques contemporaines.

Extraits d’oeuvres, podcasts, entretiens, Nouvelles têtes réunit auteurs et éditeurs romands du secteur jeunesse et bande dessinée. Il vise à promouvoir la production éditoriale de trois maisons d'édition romandes et leurs artistes autour de 2 axes complémentaires, en présentiel à Paris et en ligne. Car en plus d’un dossier collectif, le projet débouchera, début 2022 sur une série de rencontres professionnelles avec des libraires de Paris et d'Île-de-France, un moment privilégié de présentation et d'échange.

Fondée en 1983, Salamandre est une maison d'édition pour tous les curieux de la nature. Elle a été créée par un jeune passionné de 11 ans. La revue à son nom est publié tous les deux mois et regroupe plus de 32 000 abonnés à travers la Suisse romande, la France et désormais de Belgique. Sous l’impulsion de son fondateur Julien Perrot, La Salamandre est aussi devenue au fil des années une maison d’édition indépendante et sans but lucratif qui réunit une équipe de 22 passionnés répartis sur deux sites à Neuchâtel et Toulouse.

Les Editions Antipodes ont été créées en 1995. Chaque année, l'éditeur réalise quinze ouvrages. Elle réunit dans son catalogue plus de 250 titres, principalement des ouvrages de sciences sociales : histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, science politique, psychologie, mais également de la BD et des romans graphiques avec la collection Trajectoires et une nouvelle collection jeunesse Petitpodes.

Créée en 2008, la maison d'édition Helvetiq a débuté par la création d'un jeu. Sa production éditoriale comprend une dizaine de titres jeunesse en français par an et une collection de romans graphiques est prévue à partir de 2022. La maison publie également des titres de non-fiction pour adultes et des jeux de société, au nombre de 90 aujourd’hui, distribués dans 40 pays. L'équipe comprend quinze personnes. À eux tous, ils parlent 14 langues.