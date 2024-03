24es Rendez-vous de la bande dessinée à Amiens

RDVBD22 – Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens n'en finissent plus de s'étendre dans l'espace et dans le temps, pour le plus grand plaisir du public. Ils rassembleront cette année 140 auteurs, sur 2 week-ends exceptionnels, les 4 et 5 juin, week-end historique du festival. Et, nouveauté cette année, les 25 et 26 juin, en co-programmation entre les équipes du festival et plusieurs maisons d'édition.