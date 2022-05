Quatre week-ends de 9e art à Amiens : les Rendez-vous BD

Chaque année, le festival accueille près de 20 000 personnes à la Halle Freyssinet mais aussi dans les lieux culturels amiénois, mobilisés pour qu'Amiens devienne Capitale européenne de la Culture en 2028 et pour l'ouverture prévue en 2026, d'un lieu de production, de création et d'expositions unique dédié au développement de la filière "bande dessinée et image".

Depuis 26 ans, le festival brille par la diversité des auteurs et autrices qu'il accueille et qui lui sont fidèles, mais aussi par le large panel d'expositions et d'événements et d'activités qu'il programme pour les adultes, et c'est l'une de ses spécificités fortes - pour le jeune public. Sur les 2 week-ends de rencontre, les dessinateurs se succèderont non-stop pour accueillir le public graphiquement, grâce à des retransmissions en direct de leur travail, des ateliers, des visites accompagnées, des performances BD et du spectacle vivant.

Lors des week-ends des 11 et 12 juin ainsi que des 18 et 19 juin, la Halle Freyssinet ouvrira ses portes en mode « musée ». Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les expositions du festival, grâce à des visites guidées proposées par des médiateurs, dans et hors les murs, avec l'exposition « De Goldorak à Goldorak » à la Maison de la Culture d'Amiens réalisée par Denis Bajram, auteur de l'affiche 2022.

Pour lui, « les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens ont contribué à la montée en puissance culturelle de la BD sans en renier la composante populaire ».

Les expositions et spectacles de la programmation illustrent les différentes facettes de la bande dessinée jeunesse et adulte, et mettent en valeur des oeuvres qui traitent chaque année de sujets forts. L'exposition monumentale « Le reste du monde », pour ne citer qu'elle, alerte sur les conditions climatiques et le risque d'effondrement, à travers la série post apocalyptique de Jean-Christophe Chauzy.

L'exposition « Science et BD, les rencontres improbables » - thème des journées professionnelles 2022 - connectera science et bande dessinée en affirmant que le 9ème art « porte aussi, et depuis longtemps, un questionnement social et politique crucial dont il est urgent de mesurer la portée », selon Pascal Mériaux.

À noter également, la candidature Amiens 28, Vallée de Somme, capitalisera notamment sur cette filière avec le Pôle Ressources Régional On a marché sur la bulle, qui pilote tout au long de l'année des dispositifs inédits de réconciliation entre le public, le livre et la lecture, bientôt hébergés dans un lieu unique en France qui leur sera entièrement dédiés.