Les Rendez-vous de la Bande dessinée : en juin, Amiens devient capitale

« Stabiliser notre projet mensuel n’était pas une mince affaire », reconnaît sans peine Pascal Mériaux, directeur de l’événement. « Mais de la sorte, nous proposons 12 expositions sur quatre week-ends. » L’édition 2021 avait enseigné que le public était disposé à revenir, à la découverte des merveilles qu’abrite la Halle Freyssinet. L’année suivante, les maisons d’édition BD emboîtaient le pas pour que se concrétise le week-end de clôture.

Amiens vaut mieux que deux tu l'auras...

Alors, de l’événementiel qui dure ? « Oui, c’est assez singulier », sourit-il, « mais tout cela est porté en équipe ». Et pour les iconoclastes qui aiment commencer par la fin, ce dernier week-end s’achèvera avec Benoît Peeters, qui présentera le bilan de son année passée au Collège de France. En 2022-2023, il a en effet occupé la chaire annuelle Création artistique, accordant une belle place à la BD…

Ou encore, parmi les auteurs de ce dernier tour de piste, le mangaka Kenshirô Sakamoto, connu pour son spin-off de Fairy Tail, La Grande aventure de Happy (Nobi Nobi, trad. Anne-Sophie Thévenon).

Affiche de Chloé Cruchaudet

Notons également que les métiers, et celui d’auteur en particulier, jouiront d’un éclairage particulier. Frédéric Maupomé, secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels, organise actuellement « un gros, gros quelque chose, portant sur la défense des créateurs, face à l’intelligence artificielle ».

Et bien entendu, des classiques, avec le volet professionnel. Classique, mais revisité, puisque ce seront trois journées professionnelles réparties sur tout le mois de juin. Liens entre BD et cinéma, medium de sensibilisation aux enjeux de demain ou encore un focus manga et écritures contemporaines… Amiens ménage ses effets !

Du bonheur en bulles, à partager

Reste que les Rendez-vous sont ancrés dans un territoire, de par les multiples actions que mène l’association On a marché sur la bulle, et plus encore dans un lieu, quand on en vient au festival. « La Halle Freyssinet, nous sommes les seuls à pouvoir l’occuper, donc on nous la laisse. Autant faire vivre l’événement dans la durée », reprend Pascal Mériaux.

À LIRE - Amiens exposera le manuscrit originel de 20.000 lieues sous les mers

« Le vrai bonheur est d’entendre que les publics se réjouissent de l’élargissement des dates. » Et comme à l’accoutumée, les expositions ne manqueront pas — autant de bonnes raisons de revenir, et découvrir.

Pour les jeunes, d’abord, la série Les Tchouks (de Benjamin Richard/Kerascoët, Rue de Sèvres, 8 tomes) « représente cette passerelle souvent complexe entre album jeunesse et bande dessinée. La série nous avait échappé au moment de sa sortie, on rattrape notre retard avec une splendide présentation, pour partager l’émerveillement et le plaisir de ces livres », se régale le directeur.

Casser des briques, en vrai ?

Autre point central, autour de La bibliomule de Cordoue, signé Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau (Dargaud). « Tant d’intelligence et de divertissement, sur 265 pages, cela devient une évidence. D’autant que l’on est dérouté par les planches originales : elles expriment une richesse, dans le dessin et l’écriture, qui offrent une lecture complètement différente. »

Cyril Pedrosa à l'honneur en 2021 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Et comme on a gardé une âme d’enfants (Franquin disait bien que les adultes sont des enfants qui ont mal tourné), les RDV proposeront de jouer avec des briques Lego. L’an passé, un grand jeu invitant les habitants à collecter des cartes, à travers toute la ville. Pour 2023, changement d’ambiance : Zombillénium d’Arthur de Pins servira de terrain de construction.

« Nous avons repris un dessin d’Arthur, à reproduire sous la forme de fresque participative : un support sera placé sur un mur, et les briques Lego à poser dessus pour lui donner vie et forme », s'amuse déjà Pascal Mériaux. [NdR : qui durant l'entretien, reproduisait, pour s'entraîner, la Tour Perret haute de 95 m, à une échelle 1/10... justement en briques Lego... Et vous pensez qu'on fait un métier facile.]

Avancer, encore, toujours

Reste que l’organisation de manifestations autour du livre, quelle que soit leur nature, se heurte à une multitude de difficultés. Dernièrement, La Sofia réunissait les professionnels autour des États Généraux des festivals et salons du livre. Deux journées d’échange où s’est exprimée une certaine lassitude.

Des réalités éprouvantes

« Nous subissons tous un étranglement, entre l’explosion des coûts et la stagnation des financements », reprend le directeur. Lyon BD a été annulé, même sort pour d’autres événements. « La crise est là, pour tout le monde : on constate les dégâts pour l’instant, et on constate surtout qu’il y en aura d’autres. » Difficile, donc, de rester serein.

Chercheurs de trésors, à Amiens - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Alors on danse… », chantait Stromae : à Amiens, on programme. « La période de juin, historiquement, regroupe plusieurs manifestations culturelles : chacun a trouvé sa place, et de fait, cela simplifie les collaborations. » Les Rendez-vous de 2023 se feront en musique, que ce soit dans la programmation de l’Auditorium, la conférence sur Jimi Hendrix, ou le groupe de jazz qui sera présent le dimanche 4 juin.

La BnF ouvre le bal

Et, pour bien démarrer la fête, ce 9 mai en matinée, un premier rendez-vous à la Bibliothèque nationale de France, sur le site Richelieu. « On organise, en une seule fois, le dévoilement des trois prix travaillés avec des jeunes du secondaire (Prix Révélation des lycéens, Prix collège de la Somme, Prix collège de l’Oise) », développe Pascal Mériaux.

À LIRE - BnF : un nouveau pôle de conservation à Amiens en 2029

« C'est un peu la colonne vertébrale du département éducatif du Pole, qui a coordonné ou animé 838 demi-journées de face-à-face pédagogique en 2022. »

Ces trois récompenses représentent 230 interventions directes en établissements scolaires à l’échelle de la grande Région. « Des jeunes, des enseignants, des médiateurs, les auteurs et aussi des politiques feront le déplacement. » Plus on est de fous, plus on lit ?

