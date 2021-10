Mimesis : philosophie, au carrefour de l'Europe et de Deleuze

Dans ces années-là, les grandes maisons d’édition ne se consacraient pas à la publication d’ouvrages philosophiques et il y avait donc un certain vide à combler. L’objectif, explique le directeur éditorial Roberto Revello, était donc « d’apporter aux librairies les classiques de la philosophie qui n’étaient pas imprimés et, en même temps, les travaux de recherche des professeurs et des universitaires ».

Pluridisciplinaire avant tout

La maison d’édition a donc été fondée avec une orientation philosophique, mais s’est rapidement ouverte à toutes les sciences humaines et sociales.

Comme le rappelle son site, Mimesis dispose aujourd’hui d’un catalogue d’environ 4000 titres : elle produit 300 nouveautés par an organisées en 140 collections, et « soumises à l’évaluation des éditeurs et des comités scientifiques, avec plus de 6000 professeurs impliqués dans les différents comités et une trentaine de revues ».

Amener l’université hors des universités

Comme le rappelle Roberto, Mimesis « a développé au fil du temps une double vocation » : l'une scientifico-académique, car elle collecte les textes d’universitaires et de chercheurs. La seconde plus généraliste et vulgarisatrice, avec l’objectif de faire entrer ces textes et ces thèmes en librairie.

La production strictement scientifique est en effet difficile à diffuser au plus grand nombre – le plus souvent soutenue par des contributions d’universités et d’autres organisations scientifiques. Cependant, l'intention est de communiquer avec un public le plus large possible – en reprenant l’idée de la Pop-philosophie de Deleuze, comme le confirme Roberto.

Et cela semble être la bonne direction : « Au fil des ans, nous avons eu des retours positifs », déclare Roberto. En effet, précise-t-il, « le catalogue nous apporte un grand soutien : nos livres ne vieillissent pas, contrairement à un certain nombre de non-fictions d’actualité ».

Une maison très francophile

Comme nous raconte Roberto, nombre d'universitaires qui ont collaboré à la création de la maison d’édition travaillaient dans des universités françaises : à la fin des années 1990, certaines publications étaient déjà réalisées en français. Cependant, elles n’étaient distribuées que chez l’historique librairie de philosphie Vrin, près de la Sorbonne, et n’ont pas atteint les librairies du reste du pays.

Ensuite, le réseau de contacts en France s’est largement développé : fut alors inaugurée en 1999 la marque Éditions Mimesis, distribuée aujourd’hui par Cedif-Pollen.

« Nous achetons beaucoup de droits en France », précise Roberto, qui souligne que ce développement international a également conduit à la création de la marque Mimesis International, dédiée aux textes anglophones publiés en Angleterre et aux États-Unis.

Un éditeur européen

Mimesis a donc commencé comme un éditeur de philosophie en contact étroit avec la France et est rapidement devenu un éditeur européen.

Pendant trois ans, grâce au soutien du programme Creative Europe, la maison a mené un projet pour lequel elle a traduit en Italie plusieurs romans récompensés par le prix de littérature de l’Union européenne (EUPL). Ces ouvrages ont été publiés dans la série e-Lit (European Literature in Italian Translation).

L'intention était de valoriser les traducteurs et les langues à partir desquels ces livres ont été traduits, dans le but de souligner l’importance au projet européen.

Une maison d’édition pour l’enfance

Ce dernier projet a duré trois ans et est maintenant terminé. Mais Mimesis vient de remporter un autre appel à propositions européen pour financer un autre projet au nom de l’inclusion et du dialogue interculturel.

Cette fois, il s’agit d’un de la publication d’une collection de livres pour enfants sous la marque nouvellement créée MIMebù.

L’objectif de la collection sera en effet de publier des livres sur la question des différences, traduits à partir de langues peu représentées au niveau éditorial en Italie, et en Europe, comme le polonais, le norvégien, le grec et le portugais.

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0