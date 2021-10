Becco Giallo, éditeur de fumetti politiques et engagés

Becco Giallo editore est né en 2005 dans la province de Trévise et appartient au groupe éditorial Fandango, dont il partage amplement la ligne engagée.

Le nom même découle de celui d’un magazine antifasciste des années 20 : il utilisait le dessin et l’investigation journalistique pour critiquer le régime et sa propagande. Comme le rappelle le site de l’éditeur, « son symbole était un merle, au bec toujours ouvert comme pour crier les vérités que l’on voulait nier à cette époque ».

Dessiner des “histoires engagées”

Aujourd’hui, Becco Giallo conserve cet esprit critique et en particulier l’engagement politique constant. Il s’agit d’une maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée — tout comme la revue Becco Giallo puisait à l'époque dans l'image pour véhiculer ses messages. Elle a été fondée « avec l’idée de parler de la non-fiction en bande dessinée et de reconstruire des événements d’actualité à travers la bande dessinée », selon la définition du directeur éditorial Federico Zaghis.

Il s’agit notamment d’« histoires engagées », qui traitent de thèmes tels que l’écologie, le racisme, les questions de genre et, en particulier, des moments clés de la vie politique italienne. Mentionnons par exemple les livres consacrés à l’assassinat qu'avait perpétré la mafia du jeune journaliste et activiste Peppino Impastato. Ou ceux des juges de Palerme Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, toujours confronrés aux organisations criminelles.

Ou encore les événements de Piazza Fontana et Piazza della Loggia, les massacres de Bologne et d’Ustica, l’assassinat de la journaliste Ilaria Alpi et celui du poète et réalisateur Pier Paolo Pasolini.

Un catalogue qui se diversifie

Le lecteur auquel s’adresse Becco Giallo a un profil bien spécifique : « Ce n’est pas nécessairement un lecteur passionné par la bande dessinée, mais par le thème que nous traitons à chaque fois. » En particulier, la bande dessinée est utilisée, car elle permet de communiquer plus facilement certaines histoires, notamment des événements tragiques ou complexes.

La maison fait paraître environ 20 titres chaque année. La ligne éditoriale s’est aujourd’hui élargie : il n’y a pas seulement des reportages, mais aussi des bandes dessinées pour enfants, de la musique contemporaine racontée en BD, ainsi que des collections de fiction. La collection de biographies, également de personnalités littéraires telles que Virginia Woolf ou Jane Austen, a été créée juste après les premières bandes dessinées à caractère historique et journalistique.

L’explosion des fumetti en Italie

L’aventure de Becco Giallo est emblématique d’un changement qui traverse de plus en plus l’édition et la culture italiennes : l’attention croissante portée à la bande dessinée. Pour la première fois, en septembre 2021 un manga a été en tête de la liste des livres les plus vendus et en général, selon les dernières données de l’AIE le secteur de la bande dessinée connaît cette année une croissance de 202 %.

D’après Federico, « la bande dessinée en Italie vit un moment positif : il y a beaucoup d’attention aujourd’hui, alors qu’il y a dix ans encore, l’attitude était différente, plus méfiante. Nous pouvons donc être optimistes ». Longue vie à ce merle au bec jaune.

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0