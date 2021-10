Italie : Incursion dans les tendances éditoriales du moment

L’année 2020, horribilis à tous niveaux, a lourdement frappé les industries créatives. L’édition a échappé au pire, comme le confirment les chiffres : 3,3 % de recul de chiffre d’affaires pour la librairie, 2,3 % pour les éditeurs. Le livre de poche, moteur de croissance et enjeu stratégique a connu un recul des ventes d’exemplaires l’an passé. Dans le cadre de la manifestation Lire en Poche à Gradignan, une rencontre tente d’analyser les causes et effets.