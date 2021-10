Découvrir le monde arabe au-delà des préjugés : la revue Arabpop

Lors d'une table ronde au salon du livre de Turin, les rédactrices en chef Chiara Comito, Silvia Moresi et Olga Solombrino, toutes spécialistes du monde arabe dans différents domaines (art, musique, littérature et cinéma), expliquent que le projet découle d’un précédent livre, Arabpop, publié en 2020 par l’éditeur Mimesis. Particulièrement bien accueilli, il qui portait avant tout sur les révolutions qui ont agité le monde arabe.

Ce nouveau magazine, dont l'approche est celle des mooks, se décline en formats numérique et papier : au coeur de son édito, exposer le monde culturel arabe (des livres au cinéma et au théâtre) à tous ceux qui en sont curieux. En bref, franchir les frontières de l'université, rendre accessible le monde arabe aux non spécialistes et, en même temps, proposer une nouvelle image exempte de préjugés.

Combattre les stéréotypes

En effet, dans l’imaginaire collectif occidental – et l'Italie ne fait pas exception – le monde arabe est souvent associé à des idées telles que le terrorisme, le fanatisme religieux ou le voile : la connaissance de sa culture n’est pas suffisamment répandue, estiment les intervenantes.

l'équipe au grand complet

« Nous ne voulons pas remplacer le stéréotype du mauvais arabe par le stéréotype du bon arabe. Ce qui nous intéresse, c’est la culture populaire — Arabpop, le titre, est à lire dans ce sens — qui vient d’en bas et qui s’oppose à la culture d’élite, correspondant souvent, dans le cas des pays arabes, à la culture du régime », explique l’une des rédactrices.

Un intérêt croissant

Le succès de ce magazine (le premier tirage de 700 exemplaires était déjà en rupture de stock avant même sa sortie en septembre, avec une réimpression immédiate de 800 exemplaires) est lié à une nouvelle attention portée au monde culturel arabe par le monde occidental. Cette demande s’est surtout accrue au cours des dix dernières années, lorsque des révolutions des printemps arabes ont fait la Une de l'actualité.

Comme le rappellent les rédactrices, le public italien était prêt à recevoir ce magazine également grâce aux réseaux sociaux, qui ont permis aux artistes arabes d’atteindre l’Occident et, en général, de faire ressentir de plus près les problèmes de leurs pays.

De plus, souligne l’éditeur Carmine Conelli, sur le marché éditorial italien le format de la revue rencontre aujourd’hui un certain succès commercial. Les conditions étaient réunies.

L'approche transnationale

Le magazine est semestriel et thématique. Ce numéro a pour thème la métamorphose, qui « contient l’idée de mouvement, de passage d’une forme à une autre et contredit l’idée de statique que l’on se fait du monde arabe », soulignent encore les rédactrices. Il est composé d’une vingtaine de contributions et mets l'accent sur Beyrouth. Le prochain numéro sera autour de la thématique du futur. Monde arabe, future : Riad Sattouf serait-il de la partie ?

« Nous travaillons par le biais d’un appel à textes que nous publions en cinq langues (italien, français, anglais, allemand et arabe) afin que les artistes et écrivains arabes puissent également proposer leur travail. Nous avons reçu plus de 110 propositions pour le premier numéro », expliquent encore les rédactrices.

Vers un monde mixte

L’éditeur de ce magazine n'est autre que Tamu, un éditeur napolitain créé en 2020, pendant la pandémie. Cette maison d’édition se concentre sur des thèmes tels que la pensée féministe et écologique, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et les autres pays du Sud. Le Sud, comme le souligne l’éditeur Fabiano Mari, est compris comme un « lieu géographique et métaphorique ».

L’objectif est donc de décrire et de mettre en valeur ces « cultures subalternes, mais résistantes et vivantes » et, notamment en ce qui concerne le magazine Arabpop, de donner directement la parole aux pays arabes, « qui parlent des langages que nous connaissons tous, comme la bande dessinée, les arts visuels ou le cinéma ».

Le projet est culturel et politique : « L’idée que nous voulons poursuivre est contraire à celle d’une culture nationale et patriotique. Il s’agit plutôt d’un monde mixte, dans lequel la division entre le monde arabe et le monde occidental doit tomber. »

Le regard est donc transnational et l’accent est mis sur l’Autre, qui semble si lointain, mais en réalité bien plus proche que nous le pensons.

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0