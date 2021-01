États-Unis : le poème d'Amanda Gorman pour l'investiture de Joe Biden 

C’est l'épouse de Joe Biden, Jill Biden, qui aurait soufflé le nom de la jeune femme au nouveau président des États-Unis. Amanda Gorman a été informée de sa sélection le 30 décembre et s’est donc tout de suite mise au travail. Écrivant plusieurs lignes par jour, son poème n’était pas encore achevé lors des émeutes du capitole ce 6 janvier. Elle fait directement référence à cette douloureuse actualité dans une de ses strophes.

We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it,

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed,

It can never be permanently defeated...



Nous avons vu une force qui aurait mis en pièces notre nation au lieu de la partager

Aurait détruit notre pays si cela pouvait retarder la démocratie

Et cette tentative a bien failli réussir.

Mais si la démocratie peut-être en partie retardée,

Elle ne peut être mise à bas à jamais...