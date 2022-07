Une vidéo rétrospective pour les 25 ans de One Piece

Vendue à plus de 31,8 millions d’exemplaires [ventes nettes éditeur à fin juin 2022, NdR] en France depuis sa parution, la série One Piece, signée par Eiichirō Oda, fait partie des œuvres les plus écoulées dans le monde entier, pour le secteur du manga.

25 ans après la première publication, dans le magazine Weekly Shōnen Jump, One Piece touche à sa fin, mais, en France, les tomes se suivent toujours aux éditions Glénat, qui organisent à la rentrée une Nuit One Piece pour réunir les amateurs.

En attendant, une vidéo commémorative diffusée sur le compte officiel du manga propose de remonter le temps et les aventures de Luffy et son équipage, entre rires et larmes...