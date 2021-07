François Hollande et Mathieu Sapin inaugurent les rencontres de la Cité de la BD

Dans le cadre de la toute première WitcherCon, Netflix a dévoilé aujourd'hui la date de sortie de la saison 2 de The Witcher. La série sera disponible sur Netflix dès le vendredi 17 décembre 2021. Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.