À l'aube du 13e confinement, trouver sa dose de livres dans les rues

En voilà une fiction qui fiche froid dans le dos, et dont la vraisemblance inquiète un peu. En espérant ne jamais en arriver là, les professionnels de la culture tentent depuis des semaines de faire entendre raison au gouvernement.

« Votre scénario n’est pas bon et ce sont des scénaristes professionnels qui vous le disent. Reporter sine die la réouverture des salles de cinéma et des théâtres sans aucune logique par rapport aux commerces et aux transports, sans aucun argument valable, sans même reconnaître le travail des exploitants pour respecter les consignes sanitaires, est incompréhensible. Incompréhensible, catastrophique et humiliant », indiquait la Guilde des scénaristes à Roselyne Bachelot voilà une dizaine de jours.

AUTEURS: l'appel à l'aide et l'urgence

De la même manière, plusieurs organisations avaient publié le 16 janvier un mémoire en soutien au référé-liberté déposé cette date au Conseil d’État par la Fédération nationale des Cinémas français et les autres organisations professionnelles du cinéma contre la fermeture des cinémas.

De leur côté, de nombreuses organisations et syndicats professionnels du théâtre appelaient à une mobilisation ce 15 décembre. « Les lieux de culture ne sont pas traités équitablement avec les lieux de culte, aux conditions pourtant équivalentes en termes d’espace et d’accueil du public », notait entre autres la Fédération des Théâtres Indépendants d’Avignon.

Parce que la fermeture jusqu’au 7 janvier, minimum, n’a rien d’une évidence. « La méthode surprend et n’est pas acceptable : aucune concertation comme le recommande le conseil scientifique lui-même, aucune prise en compte des protocoles sanitaires très stricts mis en place dans les lieux de spectacle et de cinéma, ou consacrés aux arts visuels, aucune prise en compte de la mobilisation et du travail des équipes artistiques et des lieux qui ont œuvré sans relâche pour être au rendez-vous ! »

TRAFIC : un dealer de livres filmé en pleine rue

Peut-être fallait-il envisager qu’une vidéo puisse être plus éloquente qu’un long discours, que la multiplication de lettres ouvertes ou de tribunes. Cela se déroule quelque part en France, la résistance s’organise : pour trouver de quoi s’aérer le cerveau, les réseaux parallèles sont plébiscités. Avec cette terrible vérité que « privé d'oxygène, votre cerveau meurt. Privé de culture aussi. »

crédit photo : marc falardeau CC BY 2.0