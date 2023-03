À la 1ère page : Ghyslène Marin, Anne-Catherine Blanc, Annabelle Gervais

Au cours d'un entretien de 13 minutes, ils parleront de leurs livres, de leur inspiration et aborderont des sujets universels, mais aussi personnels, tels que le déplacement forcé, la perte de proches ou encore la protection de la faune et de la flore.

Mercredi 15 mars :

Ghyslène Marin, L'Enfant du volcan (2023), Éditions Albin Michel.

Par chance, elle trouve un peu de réconfort auprès d'un couple d'épiciers qui semble cependant contrarier les autorités administratives... Dans cet ouvrage où la fiction se mêle à l'Histoire, les auteurs tentent de redonner la parole à ces milliers d’enfants déplacés, entre 1962 et 1984 dans une totale indifférence, vers des communes dépeuplées de l'Hexagone.

Dans ce roman coécrit avec son fils Léo, Ghyslène Marin raconte l'histoire émouvante, et parfois personnelle, de Mila, petite fille réunionnaise arrachée à son île et à sa famille. Débarquée à Saint-Avre, un village de la Creuse, la fillette est placée dans un orphelinat.

Mercredi 22 mars :

Anne-Catherine Blanc, Moana Blues (2023), Éditions Au vent des Iles.

Face au deuil et à la perte de repères, Anne-Catherine Blanc, à travers son roman primé par le Prix des étudiants de l'université de la Polynésie française, fait état de l'introspection d'un beau-père expatrié en Polynésie française, déchiré par la noyade de son beau-fils, Moana.

Du rejet des coutumes à l'incompréhension de la réaction de ses proches, en passant par son impuissance à gérer le déroulement des funérailles, Paulot se voit obligé d'affronter ses fantômes, ses doutes et ses remords, et émerger de cette remise en question et de la compassion qui l'entoure.