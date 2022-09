Dans Littérature sans frontières, RFI met l'Afrique de l'Ouest à l'honneur

À l’occasion de la rencontre « Femmes et littérature aujourd’hui au Burkina Faso » organisée avec l’Institut français, elle a échangé avec cinq femmes auteures burkinabè et d’Afrique de l’Ouest. À son micro, elles abordent la condition féminine dans la région, les défis à relever en tant qu’écrivaines, la difficulté d’être publiée et de trouver un public, ainsi que les pistes à suivre pour une meilleure diffusion de la littérature sur le continent et à travers le monde.

Ces cinq femmes sont Roukiata Ouedraogo, Monique Ilboudo et Bernadette Sanou, auteures burkinabè, Laurence Gavron, auteure franco-sénégalaise, et Mahoua Bakayoko, auteure et éditrice ivoirienne.

Le vendredi 23 septembre à 13 h 30 (TU), Catherine Fruchon-Toussaint reçoit par ailleurs l’écrivaine camerounaise Ernis, lauréate de la troisième édition du « Prix Voix d’Afriques », organisé en partenariat avec les éditions JC Lattès et la Cité internationale des arts, pour son roman Comme un reine.

Toutes les émissions sont déjà disponibles sur le site internet de RFI.