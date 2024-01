Votre Cerveau sur France Culture : mais pourquoi les mots ?

Dans Votre Cerveau, les rôles s'inversent : les auditeurs et auditrices deviennent les « cobayes » d'expériences sonores et cognitives. L'émission souhaite s'inscrire dans des buts « ludique et pédagogique pour comprendre les mécanismes de la lecture et du langage ».

Cette saison 5 sera donc axée sur les mots, qui occupent une place permanente dans notre rapport quotidien au monde.

À ce titre, l'émission tente d'élucider le mystère langagier, pour se demander comment l'être humain ou les animaux perçoivent ces phénomènes, en son comme à l'écrit. Le premier épisode porte sur « Les mots et leurs pannes ». Les prochains sont également disponibles, comme « Voir les sons et entendre les lettres ».

Ce cinquième volet de la série est animé par Laurent Cohen, neurologue et chercheur à l’Institut du Cerveau à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce dernier a notamment publié Comment lire avec les oreilles - Et 40 autres histoires sur le cerveau de l’homme (Ed. Odile Jacob).

Cette nouvelle saison de podcast est signée par Louise André, déjà réalisatrice de la saison précédente sur l'anxiété, aux côtés d'Antoine Pelissolo.

Les 6 épisodes de 10 minutes sont disponibles sur le site de France Culture et l'application de Radio France.

Crédits photo : France Culture