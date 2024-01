Avec Le Clézio, La Grande librairie nous parle de Méditerranée(s)

Dans ce musée de quelques 16.500 m2, qui met en lumière les cultures méditerranéennes dans leur diversité, une soirée spéciale rassemblera écrivains, écrivaines, librairies, lecteurs et lectrices autour de mots et de facettes de la cité phocéenne, qui perçoivent la littérature comme un espace de partage et d'appartenance commune.

Jean-Marie Gustave Le Clézio, avec Identité nomade

Le lauréat du prix Nobel présente son dernier ouvrage à l'occasion de cette rentrée littéraire. Dans Identité nomade (éditions Robert Laffont), il partage son expérience en tant qu'écrivain, retrace ses nombreux voyages et affiliations, et explore le rôle et l'impact de la littérature dans le monde actuel.

Laurent Gaudé, avec Même si le monde meurt (et autres créations)

Distingué notamment par le Prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta (Actes Sud), Laurent Gaudé abordera l'ensemble de son œuvre, profondément engagée et axée sur les nuances sombres et lumineuses de l'époque actuelle, avec une attention particulière portée au monde méditerranéen.

Belinda Cannone, avec Les vulnérables

Belinda Cannone, romancière et essayiste originaire de Marseille, a vécu l'expérience unique de passer une nuit au Mucem. Elle relatera cet événement dans un livre à venir dans la collection Ma nuit au musée, prévu pour l'année prochaine. Pour cette rentrée littéraire, Belinda Cannone sort un recueil de nouvelles, Les vulnérables (éditions Stock), en hommage à ceux et à celles qui luttent pour trouver leur place dans le monde.

Nina Bouraoui, avec Grand Seigneur

Accompagnée de Nina Bouraoui, qui partage sa vie entre Paris et Cassis, et présente dans Grand Seigneur (JC Lattès) un récit émouvant sur le décès de son père. Confrontée à cette perte, elle trouve refuge dans l'écriture, explorant les derniers moments passés avec lui, et aborde des silences ainsi que des secrets personnels et partagés, tissant des liens entre la France et l'Algérie.

Magyd Cherfi, avec La vie de ma mère !

Magyd Cherfi nous fera découvrir son tout premier roman, La vie de ma mère !, publié chez Actes Sud. Ce livre, à la fois empreint de tendresse et d'humour, incarne une déclaration d'amour d'un fils envers sa mère. Il dresse le portrait d'une femme qui a tardivement trouvé son émancipation, après avoir dédié sa vie au bien-être de ses enfants. L'ouvrage offre également un regard percutant sur la première génération de personnes immigrées venus d'Algérie en France.

Laura Vazquez, avec Le livre du large et du long

Laura Vazquez, la poétesse et écrivaine, réside à Marseille depuis plus de dix ans, une ville qui abrite la plus grande communauté de poètes en France. L'année précédente, elle avait publié son ouvrage intitulé Le Livre du large et du long chez les Éditions du sous-sol et avait été honorée du Prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre.

Dans le cadre des Nuits de la Lecture de cette année, Laura Vazquez nous fera découvrir sa poésie qui explore le geste, la sensation et l'incarnation.

Les librairies marseillaises à l'honneur

Trois libraires évoqueront des textes qui parlent de leur ville, quant à la création éditoriale marseillaise, à savoir Émilie Berto de la librairie Pantagruel, Clément Perrin de la librairie MiMA, ainsi qu'Élisabeth Souffleur de la librairie Mazette.

Crédits photo : La Grande Librairie, France 5 / Vue du Mucem depuis un bateau — CC BY-SA 3.0