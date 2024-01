La Grande Librairie à la recherche du sens de la vie 

Christophe André, psychiatre renommé, poursuit son exploration de l'estime de soi dans son nouvel ouvrage, S'estimer et s'oublier (Odile Jacob). À travers un abécédaire, il offre des conseils et des clés pour améliorer notre vie quotidienne et notre rapport aux autres.

Dans La vie heureuse (Gallimard), David Foenkinos nous invite à envisager la possibilité de nous réinventer. Son dernier roman, à la fois tendre et exaltant, traite des fausses funérailles et de notre désir inné de changer de cap.

Marie Darrieussecq présente Fabriquer une femme (P.O.L), où elle narre les vies de Solange et Rose, personnages de Clèves ou La Mer à l’envers, à l'aube de leur âge adulte. Ce roman débutant dans les années 80, met en lumière les aspirations, les troubles et les rêves d'émancipation d'une génération de femmes.

Claro, dans L'échec, Comment échouer mieux (Autrement), allie esprit et analyse de l'échec, suggérant que nos imperfections peuvent être sources de lumière. Romancier et traducteur chevronné, il offre une réflexion sur les limites du langage et les vertus de l'inachevé dans cet essai éclairant.

Adikou (Grasset), premier roman de Raphaëlle Red, suit une jeune femme en quête d'identité et de racines. Elle aborde avec une prose intense les complexités du métissage et le fardeau de l'héritage culturel.

La librairie L’Astrolabe à Rennes, située dans le quartier prioritaire de Maurepas, est mise en avant cette semaine. Cette coopérative, animée par quatre passionnés – Xavier Dollo, Simon Pinel, Anne Canoville, et Lucie Douard –, se présente comme un espace dynamique pour les amoureux des livres.

Enfin, le concours « Si On Lisait A Voix Haute », destiné aux collégiens et lycéens, continue. A ce titre, Clara Dupont-Monod, l'invitée de la semaine, rend visite à une classe de 2nde au lycée La Providence à Amiens, pour une lecture d'un texte d'Épicure, abordant, eux aussi, la question du sens de la vie.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0