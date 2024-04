Le Grand Tour. Autoportrait de l'Europe par ses écrivains

Olivier Guez a invité vingt-sept écrivains, un par Etat-membre de l'Union européenne, à écrire un texte sur des lieux évocateurs de la culture et de l'histoire du continent. Dans les récits et les nouvelles inédits qui composent ce recueil exceptionnel, les mémoires, les regards et les climats d'une Europe de chair et de sang s'entrecroisent. C'est une anthologie cosmopolite, curieuse et humaniste, qui ébauche une carte émouvante de l'esprit européen du début des années vingt du vingt et unième siècle. En somme, un maximum de diversité dans un minimum d'espace : la définition même de l'Europe par Milan Kundera.