L’Intention, le podcast qui plonge au cœur des livres

Hachette Livre présente L'Intention, une nouvelle série de podcasts dans laquelle les écrivains révèlent les sources d'inspiration et les démarches créatives à l'origine de leur dernier ouvrage.

Les podcasts sont devenus un moyen incontournable pour explorer et célébrer la littérature sous toutes ses formes. Avec L'Intention, Hachette offre aux lecteurs une nouvelle perspective sur les dernières sorties de leurs écrivains préférés, en les plongeant au coeur de leur processus de création.

Quelles sont les raisons qui poussent un auteur à écrire un livre ? Quel est le point commun entre tous les auteurs de fiction, de non-fiction, de bande-dessinée, manga ou littérature jeunesse, si ce n’est la volonté de porter au plus grand nombre une histoire, partager un sujet qui leur tient à cœur. Pourquoi ont-ils choisi ce sujet ? Quel était l’enjeu, le défi ? Quelle était l’intention, ou la conviction qui dépassait toutes les autres ?

C'est l'occasion pour eux de divulguer les instants marquants vécus en amont, durant, et à la suite de la création de leur oeuvre.

En écoutant L'Intention, on apprend par exemple que, pour Cédric Sapin-Defour, écrire est bien plus qu'une simple expression, c'est un moyen de revivre un instant du passé. Une expérience similaire à celle vécue lorsqu'il retourne en montagne et y ressent l'émotion de sa première rencontre avec l’univers.

Marie Vareille, elle, explique comment l'écriture de La Dernière allumette lui a permis d'approfondir ses connaissances sur le sujet des violences domestiques. Elle a mené de nombreuses interviews, recueillant diverses perspectives sur le sujet, dont celle d'une juge des enfants qui avait elle-même été victime d'un père violent.

Retrouvez ces anecdotes d'écriture et bien d'autres encore dans les podcasts L'Intention.

À la fin de chaque épisode, l'invité choisit quelques phrases de son livre qu'il lit aux auditeurs, avant de conclure en musique, comme une prolongation mélodique du texte présenté.

Avec L'Intention, découvrez des révélations inédites sur les secrets de fabrication derrière les écrits d'Oscar Coop-Phane, Julie Héraclès, Olivia Elkaim et bien d'autres écrivains et écrivaines qui font le paysage des lettres françaises d'aujourd'hui.

Découvrez les différents podcasts dans les articles ci-dessous ou bien à cette adresse. (Crédits photo : Hachette Livre)