Chris Vuklisevic a rapidement capté l'attention dès le début de l'année 2024 en devenant le Coup de cœur des Imaginales en février, avant de décrocher le Grand Prix de l'Imaginaire et le Prix des Imaginales pour son roman Du thé pour les fantômes, publié dans la collection Lunes d'encre de Denoël en mai de l'année précédente. Un an plus tard, elle continue de s'affirmer comme une figure marquante du genre.

Dix ans après la publication de son premier roman en 2012, l'auteur de fantasy britannique John Gwynne a été introduit au public français par les éditions Leha. Depuis, quatre de ses livres, issus de deux de ses séries, ont été publiés en France. Le second tome de sa série Confrérie du sang, intitulé La Faim des dieux (traduit par Thomas Bauduret), sortira le 13 juin. À l'occasion de sa première participation aux Imaginales, John Gwynne a discuté de son œuvre avec ActuaLitté, en compagnie de son éditeur.

L'Irlandaise Sue Rainsford, qui n'avait pas pu être présente pour recevoir son Prix du Roman étranger aux Imaginales l'année précédente en raison de sa grossesse, compense largement cette année. Elle participe à une rencontre et trois tables rondes lors de sa première venue au festival. Le thème de cette édition, en adéquation avec son domaine de prédilection, le body-horror, rend sa présence particulièrement pertinente.