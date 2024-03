Ouvrir les bibliothèques de France : Erik Orsenna au rapport

Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture (bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, écoles, associations…), La nuit de la lecture revient. L’événement a pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre, le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, les bibliothèques et les librairies de manière ludique et festive.