Livres, actualités : tout sur Alice Zeniter

Critique

Ecrire, c'est le plus drôle de tous les jeux. Bookmakers

L'art littéraire d'Alice Zeniter, de A à Z. Remarquée en CE2 par une autrice confirmée, publiant son premier livre à seize ans, cette romancière, dramaturge, metteuse en scène, traductrice et scénariste s'est imposée comme l'une des voix les plus stimulantes du paysage franco - phone. Aux Hébrides ou en Hongrie, au plus près des affects d'une hackeuse, d'anciens harkis ou d'une femme de ménage, les histoires d'A. interpellent, en sa qualité de membre honoraire de ce club d'écrivain·e·s qui refusent d'écrire toujours le même livre. Mais comment cette amoureuse éperdue des enquêtes de Sherlock Holmes travaille-t-elle au quotidien ? De quelle façon sa pratique du théâtre influence-t-elle sa prose ? Comment surmonter ses doutes quand on se trouve "écrasée par l'ampleur de ses sujets" ? Et qu'est-ce que "la stratégie de la semoule" ? Un dialogue didactique, plein d'humour et de modestie, sur la fabrique de l'écriture. "Bookmakers" est à l'origine un podcast littéraire diffusé sur ARTE Radio. Chaque mois, Richard Gaitet écoute les plus grand·e·s écrivain·e·s francophones détailler leurs secrets d'écriture.