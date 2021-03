Idiss, de Robert Badinter, adapté en bande dessinée

« J’ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idiss. Il ne prétend être ni une biographie ni une étude de la condition des immigrés juifs de l’Empire russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d’une destinée singulière à laquelle j’ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d’amour de son petit-fils », écrivit Robert Badinter.

Richard Malka et Fred Bernard s’emparent de ce récit poignant et intime pour en livrer une interprétation lumineuse tout en pudeur et à l’émotion intacte. La voix est tout en pudeur et en sobriété d’un grand homme qui œuvre encore aujourd’hui pour la société française. On retrouve ici le témoignage d’un petit fils à sa grand-mère. Le portrait d’une femme qui incarne l’une des plus grandes tragédies du XXe siècle.

Les deux auteurs présentent cette adaptation, en vidéo :

[À paraître 24/03] Idiss – Richard Malka et Fred Bernard, d’après Robert Badinter – Rue de Sèvres – 9782810208104 –20 €