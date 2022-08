Les 5 Terres : aux origines du royaume

Natacha Henry, née en 1968, est une essayiste, historienne et journaliste franco-britannique. Diplômée de la London School of Economics et de Paris IV Sorbonne, elle travaille sur le sexisme dans la culture populaire. Natacha Henry a publié neuf livres dont deux romans, quatre enquêtes et trois biographies. Son livre Les Sœurs savantes, Marie Curie et Bronia Dluska est lauréat du Prix Marie Curie 2017, du Prix Marianne 2016 et finaliste du Prix Simone Veil 2015. Elle est lauréate du Salon des femmes de lettres, Paris.